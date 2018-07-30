В Петербурге покажут фильм в супермаркете© «ПРОвзгляд»
В ночь с 3 на 4 августа в одном из петербургских супермаркетов сети Prisma кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» в проекте «Secret Cinema» представит картину Томаса Штубера «Между рядами».
В импровизированном кинотеатре между стеллажами ночного супермаркета будет показан фильм, действие которого также происходит в магазине. Предварительная запись на сеанс — здесь. Фильм представит кинокритик Ксения Реутова, точные адрес и время будут объявлены дополнительно.
- «Между рядами» (In den Gängen, Германия, 2018)
Режиссер: Томас Штубер
Авторы сценария: Клеменс Мейер, Томас Штубер
В главных ролях: Сандра Хюллер, Франц Роговский, Петер Курт
«Между рядами» — история любви, действие которой разворачивается в стенах оптового гипермаркета. Это рассказ об огромном мире, скрытом от глаз покупателей, и о людях, его населяющих: где-то там, за длинными стеллажами и пирамидами товаров, они радуются, грустят, конфликтуют и, конечно, влюбляются.
Мировая премьера фильма «Между рядами» состоялась на 68-ом Берлинском международном кинофестивале, где он участвовал в основной конкурсной программе и был удостоен приза гильдии немецкого арт-хауса и приза экуменического жюри.
Российская премьера прошла 30 июля в Москве. В широкий российский прокат картина выйдет 2 августа при поддержке German Films.
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