Объявлен конкурс для молодых художников

© Untitled Prize

До 27 августа открыт прием заявок на участие в конкурсе для молодых художников Untitled Prize.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить электронную форму на его сайте и рассказать, почему вы хотите связать свою жизнь с искусством. Заявки принимаются от художников в возрасте от 18 до 35 лет.

Работы 30 лучших финалистов будут показаны в ноябре 2018 года на выставке во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а лауреаты конкурса получат образовательные и финансовые гранты:

Первый приз — двухгодичное обучение на программе «Современное искусство» в Британской высшей школе дизайна в Москве;

Второй приз — проживание в арт-резиденции в городе Выксе Нижегородской области, где проходит фестиваль «Арт-овраг»;

Третий приз — финансовый грант в размере 250 тысяч рублей на реализацию проекта, предоставляемый Untitled Foundation.

Экспертный совет конкурса Untitled Prize: