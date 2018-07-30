Объявлен конкурс для молодых художников© Untitled Prize
До 27 августа открыт прием заявок на участие в конкурсе для молодых художников Untitled Prize.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить электронную форму на его сайте и рассказать, почему вы хотите связать свою жизнь с искусством. Заявки принимаются от художников в возрасте от 18 до 35 лет.
Работы 30 лучших финалистов будут показаны в ноябре 2018 года на выставке во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а лауреаты конкурса получат образовательные и финансовые гранты:
- Первый приз — двухгодичное обучение на программе «Современное искусство» в Британской высшей школе дизайна в Москве;
- Второй приз — проживание в арт-резиденции в городе Выксе Нижегородской области, где проходит фестиваль «Арт-овраг»;
- Третий приз — финансовый грант в размере 250 тысяч рублей на реализацию проекта, предоставляемый Untitled Foundation.
Экспертный совет конкурса Untitled Prize:
- руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова;
- художник и профессор Мюнхенской академии художеств Антуанетта фон Саурма;
- коллекционер и меценат ГМИИ имени Пушкина Оксана Бондаренко;
- генеральный директор Sotheby's Russia Ирина Степанова;
- директор музейного объединения «Музей Москвы» Алина Сапрыкина;
- художник и скульптор Андрей Бартенев;
- критик и куратор Сергей Хачатуров.
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