 
14:08 30 июля 2018Новости
5910
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Объявлен конкурс для молодых художников

News_detailed_picture© Untitled Prize

До 27 августа открыт прием заявок на участие в конкурсе для молодых художников Untitled Prize.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить электронную форму на его сайте и рассказать, почему вы хотите связать свою жизнь с искусством. Заявки принимаются от художников в возрасте от 18 до 35 лет.

Работы 30 лучших финалистов будут показаны в ноябре 2018 года на выставке во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а лауреаты конкурса получат образовательные и финансовые гранты:

  • Первый приз — двухгодичное обучение на программе «Современное искусство» в Британской высшей школе дизайна в Москве;
  • Второй приз — проживание в арт-резиденции в городе Выксе Нижегородской области, где проходит фестиваль «Арт-овраг»;
  • Третий приз — финансовый грант в размере 250 тысяч рублей на реализацию проекта, предоставляемый Untitled Foundation.

Экспертный совет конкурса Untitled Prize:

  • руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова;
  • художник и профессор Мюнхенской академии художеств Антуанетта фон Саурма;
  • коллекционер и меценат ГМИИ имени Пушкина Оксана Бондаренко;
  • генеральный директор Sotheby's Russia Ирина Степанова;
  • директор музейного объединения «Музей Москвы» Алина Сапрыкина;
  • художник и скульптор Андрей Бартенев;
  • критик и куратор Сергей Хачатуров.


Комментарии


Сегодня на сайте