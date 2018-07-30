Начинается фестиваль «Рудник»Свияжск, водонапорная башня© Остров-град Свияжск
Сегодня, 30 июля, на острове Свияжск в 60 км от Казани начинает работу второй фестиваль дебютного документального кино «Рудник».
Арт-директор фестиваля — режиссер-документалист и продюсер Марина Разбежкина, программный директор — отборщик фестиваля «Послание к человеку» и режиссер-документалист Евгения Марченко.
В конкурсе фестиваля в этом году участвуют 12 картин. Показы конкурсной программы пройдут 2–5 августа в водонапорной башне XIX века, расписание приводится на сайте фестиваля. По итогам фестиваля жюри определит обладателей его наград, призовой фонд составляет 1300 евро.
Члены жюри фестиваля — главный редактор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и антрополог Светлана Адоньева — прочитают лекции «The Art of Fact. (Документальная) литература между фактом и вымыслом» и «Культурные сюжеты и жизненные сценарии: субретки, инженю и герои нашего времени».
Выступление третьего члена жюри, голландского режиссера Гвидо Хендрикса, будет сопровождаться просмотром его фильма «Чужак в раю» (Stranger In Paradise), отмеченного призами Европейской киноакадемии и Амстердамского кинофестиваля.
Также на фестивале состоятся мастер-классы «Зачем режиссеру тонуть в болоте» арт-директора фестиваля Марины Разбежкиной, «От документа к игровому кино» режиссера, сценариста и телеведущей Авдотьи Смирновой, «Вербатим для автора-исследователя: его ограничения и его возможности» сценариста Александра Родионова.
Во время фестиваля 35 студентов пройдут обучение в школе документальной анимации, которую будут вести театральный и анимационный критик, программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и сценарист и драматург Александр Родионов, и в летних мастерских документального кино, организованных Школой документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Результаты работы студентов будут представлены 5 августа.
Кроме того, гости фестиваля смогут посетить выставки в водонапорной башне и художественной галерее Свияжска и увидеть события театральной лаборатории «Свияжск АРТель» — проекта театральной компании Rimini Protokoll, перформанс режиссера Степана Пектеева и эскиз спектакля Алексея Крикливого.
Фестиваль «Рудник» организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов
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