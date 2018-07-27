Умер Владимир Войнович

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27 июля в Москве в возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович.

Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Николаевич Войнович родился в 1932 году в Сталинабаде (ныне Душанбе), окончил ремесленное училище, работал пастухом, столяром, плотником, слесарем, авиамехаником, инструктором сельского райисполкома, в 1950-х годах дважды пытался поступить в Литературный институт в Москве, учился на историческом факультете Педагогического института.

В 1960 году начал работать редактором на Всесоюзном радио, написал стихи к песне «Четырнадцать минут до старта», получившей всесоюзную известность. В 1961 году в журнале «Новый мир» была напечатана его первая повесть «Мы здесь живем», затем вышли рассказы и повести «Расстояние в полкилометра» (1963), «Хочу быть честным» (1963), «Два товарища» (1967), «Владычица» (1972), «Степень доверия» (1972).

С 1963 года Войнович писал роман-анекдот «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Книга ходила в самиздате, в 1969 году первая часть романа была издана во Франкфурте-на-Майне, полностью роман был опубликовн в 1975 году в Париже.

С середины 1960-х писатель активно занимался правозащитной деятельностью, подвергался преследованиям со стороны властей. В 1974 году он был исключен из Союза писателей СССР, в 1980 году выслан из СССР, в 1981-м лишен советского гражданства. Жил в ФРГ и США, сотрудничал с «Радио Свобода». После возвращения гражданства (1990) вернулся в Россию.

За границей помимо первых частей романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» были впервые опубликованы книги «Путем взаимной переписки» (1973), «Иванькиада» (1976), «Москва 2042» (1986), «Шапка» (1987), «Антисоветский Советский Союз» (1991), пьесы «Фиктивный брак» (1983) и «Трибунал» (1989), рассказы, очерки, фельетоны, сказки и стихи.

Также среди произведений Владимира Войновича пьеса «Кот домашний средней пушистости» (1990, совместно с Григорием Гориным) и сатирическая повесть «Монументальная пропаганда» (2000).

P.S. Прощание с Владимиром Войновичем состоится 30 июля в Центральном доме литераторов, сообщает РИА Новости. Писатель будет похоронен на Троекуровском кладбище.



