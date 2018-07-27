«Каро.Арт» начинает цикл показов французского кино© КАРО
4 августа фильмом Жака Одиара «Дипан», получившим в 2015 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, проект «Каро.Арт» откроет в московском кинотеатре «Октябрь» цикл показов французского кино.
Начало в 18:00, после показа состоится обсуждение картины и разговор о французском кинематографе разных лет с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
- «Дипан» (Dheepan, Франция, 2015)
Режиссер: Жак Одиар
Авторы сценария: Жак Одиар, Томас Бидеген, Ноэ Дебре
Оператор: Эпонин Момансо
Композитор: Николас Джаар
В главных ролях: Джесутасан Антонитасан, Калиеасвари Сринивасан, Клодин Винаситамбу, Венсан Ротье
Синопсис: Боевик «тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после окончания гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью. Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских кварталов.
«Один из самых спорных победителей Канн последних лет, "Дипан" — седьмая лента потомственного кинематографиста Жака Одиара, — прокомментировала Зинаида Пронченко она выбор картины для открытия цикла. — История "тамильского тигра", эмигрировавшего нелегально во Францию и пытающегося безуспешно адаптироваться к совсем не мирной жизни парижских мультикультурных предместий. Одиар вдохновлялся "Соломенными псами" Сэма Пекинпы и классикой родной литературы, "Персидскими письмами" Шарля Монтескье. Этот фильм почти политический манифест, недаром картина очень понравилась сторонникам Марин Ле Пен».
Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после окончания гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью. Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских кварталов.
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