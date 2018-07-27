Дни памяти жертв политических репрессий пройдут в Сандармохе и Красном Бору

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4 и 5 августа в мемориальных комплексах Красный Бор и Сандармох в Карелии состоятся Дни памяти жертв политических репрессий, организованные петербургским «Мемориалом».

Дни памяти проводятся более 20 лет, они приурочены к дате вступления в силу приказа НКВД №00447, положившего начало массовым репрессиям — 5 августе 1937 года.

Каждый год 5 августа в Сандармох приезжают тысячи людей — родные и близкие расстрелянных, делегации общественных организаций из Ингушетии, Литвы, Польши, Татарстана, Украины, Финляндии, Чечни и других стран и регионов России, представители дипломатического корпуса европейских стран.

Традиция возникла по инициативе Вениамина Иофе, Ирины Флиге и Юрия Дмитриева (петербургский и карельский «Мемориал») после того, как в 1997 году был открыт бывший расстрельный полигон близ Медвежьегорска. Почти одновременно с Сандармохом было обнаружено и другое массовое захоронение расстрелянных — Красный Бор неподалеку от Петрозаводска.

«В этом году Дни памяти в Красном Бору и Сандармохе имеют особое значение из-за возобновленного судебного преследования Юрия Дмитриева, становясь не только акцией памяти, но и жестом солидарности с карельским историком, подвергшимся необоснованному преследованию. Юрий Дмитриев посвятил большую часть своих сил и времени восстановлению памяти о расстрелянных в Сандармохе и Красном Бору. Им были произведены раскопки расстрельных ям, подготовлены Книги памяти с именами убитых, он многое сделал для превращения бывших полигонов смерти в места памяти», — сообщает сайт «Мемориала».

Присоединиться к Дням памяти может любой желающий, участие бесплатное, включая проезд в автобусах. Записаться можно в фейсбук-группе «Дело Дмитриева».







