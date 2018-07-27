Gorillaz, Massive Attack и Трики выступят на Park Live© Park Live
Сегодня, 27 июля, в Парке Горького в Москве начинается международный музыкальный фестиваль Park Live, среди хедлайнеров которого группы Gorillaz, Massive Attack и трип-хоп исполнитель Tricky.
В программе первого дня фестиваля выступления певца Ивана Дорна (Украина), дуэта Sofi Tukker (США) и диджея Дэвида Гетты (Франция).
28 июля на сцене Park Live выступят российские группы Tiger Cave и The Hatters, шведские музыканты Little Dragon и Tove Lo и блюз-рок группа из Исландии Kaleo. Завершит программу первое в России выступление британской группы Gorillaz.
Программу третьего дня Park Live откроет российская инди-группа EIMIC, также в расписании выступления британцев Young Fathers, Tricky, Bonobo и Massive Attack.
Подробнее о программе и участниках фестиваля Park Live можно узнать на его сайте.
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