В российском Forbes сменился и.о. главреда© Forbes Russia / Facebook
Исполняющим обязанности главного редактора российской версии журнала Forbes вместо Николая Мазурина назначен главред приложения Forbes Life Андрей Золотов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиагруппы ACMG, выпускающей журнал Forbes в России.
Николай Мазурин стал и.о. главреда Forbes в начале июня, когда по решению ACMG был освобожден от занимаемой должности главный редактор журнала Николай Усков.
26 июля Мазурин обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что в новом печатном номере Forbes не была опубликована утвержденная им ранее статья «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых, которые подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств.
В результате статья вышла на сайте Forbes, после чего к нему был закрыт доступ сотрудникам редакции. «На самом деле главная новость Forbes сегодня — это беспринципная цензура и вмешательство в дела редакции», — цитируют «Ведомости» сообщение в Telegram-канале Forbes.
«Назначение Андрея Золотова на пост главного редактора Forbes — это один из шагов на пути реализации стратегии развития медиагруппы ACMG и портфеля брендов, — пояснил директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман. — Мы глубоко убеждены, что Андрей не только сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики и сохранность редакционной политики, но и со своим назначением даст старт развитию новых, глобальных проектов».
В свою очередь Андрей Золотов заявил, что «впереди много сложных и интересных задач», отметили в пресс-службе ACMG.
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