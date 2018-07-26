Премьера фильма Томаса Штубера «Между рядами» пройдет в Москве

© Sommerhaus Film

30 июля в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» совместно с кинопрокатной компанией «ПРОвзгляд» представят российскую премьеру одного из самых заметных фильмов Берлинале-2018 – картины «Между рядами» немецкого режиссера Томаса Штубера.

Начало в 19:30, фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами. После показа состоится Q&A с кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.

«Между рядами» (In den Gängen, Германия, 2018)



Режиссер: Томас Штубер

Авторы сценария: Клеменс Мейер, Томас Штубер

В главных ролях: Сандра Хюллер, Франц Роговский, Петер Курт



Синопсис: Кристиан устраивается работать в огромный молл, каждый день открывая для себя дивный новый мир бесконечных стеллажей, наслаждаясь эпическим покоем торгового склада и завораживающей механикой автопогрузчиков. Бруно из отдела напитков берет Кристиана под свое крыло, посвящая новичка в тонкости ритейла. Флирт с Мэрион из кондитерского отдела очень быстро перерастает во влюбленность. Увы, фройляйн оказывается фрау. Когда Мэрион уходит в отпуск по болезни, Кристиан погружается в глубокую меланхолию.

«Я стал мечтать о том, чтобы экранизировать новеллу Клеменса Мейера "Между рядами" с тех самых пор, когда я впервые прочитал его сборник рассказов "Все огни", — говорит Томас Штубер. — Я был одержим идеей одинокого молодого человека, который ныряет в ночные ряды оптового супермаркета».

Мировая премьера фильма «Между рядами» состоялась на 68-ом Берлинском международном кинофестивале, где он участвовал в основной конкурсной программе и был удостоен приза гильдии немецкого арт-хауса и приза экуменического жюри.







