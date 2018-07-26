Госдума разрешила показывать фестивальное кино без прокатного удостоверения© Beat Film Festival
Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым дается определение кинофестиваля, а также предлагается разрешить показ фильма в рамках конкурса на международных фестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения.
Об этом сообщает ТАСС, закон вступит в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.
Законопроект о совершенствовании правового регулирования проката и показа фильмов на территории России был одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму в августе 2017 года, в декабре он был принят в первом чтении.
В новом законе кинофестиваль определяется как «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри.
Законо устанавливает, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, «прокатное удостоверение не будет требоваться», но общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, «при условии, что показ картины осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания».
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