В «Манеже» покажут современное искусство Москвы

Ростан Тавасиев. Все сложно © ММОМА

С 1 по 20 августа в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет выставка «Здесь и сейчас!», организованная департаментом культуры Москвы, на которой будут представлены актуальные инициативы, формирующие культурный ландшафт города.

Выставка «Здесь и сейчас!» (куратор — Катя Бочавар, архитектор — Константин Ларин, дизайнер — Дмитрий Гусев) объединит более 50 проектов на стыке дисциплин – современного искусства, театра, перформанса и музыки.

Среди них виртуальная инсталляция «Homo Virtualis» группы Recycle, «Видение» Ирины Наховой (ГМИИ имени А.С. Пушкина), «Все сложно» Ростана Тавасиева (ММОМА), концерт «Я говорю, что люблю тебя» Владислава Наставшева (Театр наций), читка «Доказательство существования Господа Бога» (Мастерская Дмитрия Брусникина), проект «ARTерия» (Морозовская больница).

Экспозиция будет разделена между двумя этажами «Манежа».

На первом этаже будут представлены мультимедийные работы, перформансы, видеоарт, интерактивные объекты и инсталляции. Нижний этаж станет площадкой для театральных представлений, перформансов на грани театра, музыкальных импровизаций, лекций и мастер-классов.

«Три кита, на которых выстроена концепция, архитектура и дизайн выставки это: кросс-дисциплинарность, актуальность и сайт-специфичность (здесь и сейчас), — говорит художник, архитектор, дизайнер, куратор выставки Катя Бочавар. — Искусство переживает переход из объектного в коммуникативное состояние. Выставка призвана выявить и подчеркнуть эти тенденции и рассказать о них самой широкой публике на центральной московской площадке».











