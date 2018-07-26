 
13:49 26 июля 2018Новости
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Суд в США постановил вернуть Ирану древний барельеф

News_detailed_picture© ISNA

Верховный суд Нью-Йорка вынес решение о возвращении Ирану фрагмента барьельефа середины первого тысячелетия до н.э., незаконно вывезенного на Запад 80 лет назад.

Как сообщает The New York Times, барельеф с изображением персидского воина эпохи Ахеменидов площадью около 0,75 кв.м., вырезанный из известняка около 500 года до н.э., был изъят прошлой осенью из нью-йоркского художественного салона, где его выставили на продажу по цене $1,2 млн двое антикваров из Лондона.

Американские следователи установили, что в 1936 году барельеф был похищен из дворца в древней столице империи Ахеменидов Персеполе, затем оказался в Монреальском музее изящных искусств, откуда его украли в 2011 году.

Нынешние владельцы барельефа утверждали, что приобрели его легально, но когда прокуратура округа Манхэттен предъявила неопровержимые доказательства того, что он был похищен, отказались от своих притязаний.











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