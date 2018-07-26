Вместо военных кафедр в российских вузах создадут единые учебные центры

Сегодня, 26 июля, Госдума приняла закон, согласно которому вместо ныне существующих видов подразделений военной подготовки в вузах будут создана единая структура – военные учебные центры (ВУЦ).

С инициативой закона выступило правительство, передает «Интерфакс». Создание ВУЦ будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что в единой унифицированной структуре под названием «Военный учебный центр» будут реализовываться все три программы военного обучения, существующие сегодня: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Замминистра отметил, что новая концепция была согласована с ректорским сообществом, а подготовленный на ее основе законопроект «не получил ни одного замечания».

По словам Панкова, сейчас военную подготовку в гражданских вузах проходят более 61 тысяч студентов, в том числе по подготовке кадровых офицеров — 10,5 тысяч, офицеров запаса — 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса — 16,5 тысяч. Эти пропорции будут сохраняться, пояснил замминистра обороны.











