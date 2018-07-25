В Москве прошла акция у Расстрельного дома

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Сегодня, 25 июля, на Никольской улице в центре Москвы прошла акция «Декоммунизация», участники которой потребовали сделать музеем так называемый Расстрельный дом.

Видеодокументацию акции можно посмотреть в фейсбуке «Радио Свобода». Среди участников акции, вывесивших на здании плакат с портретом и историей одной из жертв Расстрельного дома, был активист Дмитрий Энтео, акцию пришла поддержать Мария Алехина из Pussy Riot.

В доме 23 по Никольской улице с 1935 года находилась Военная коллегия Верховного суда СССР, в 1936–1938 годах там было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров.

Идея создать на этом месте музей истории советского террора возникла еще в 1980-е годы, в 2012 году дом был признан объектом культурного наследия регионального значения, в том же году президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в здании должен был быть создан мемориальный музей «Расстрельный дом», а в 2016 году стало известно, что в доме предполагается открыть «премиальный универмаг», торгующий косметикой.

Как рассказала во время сегодняшней акции на Никольской активистка Ольга Савченко, в начале июля она встретилась с мэром Москвы Сергеем Собяниным и попросила его передать здание Музею истории ГУЛАГа. Мэр ответил отказом, сказав, что музей будет мешать проходу пешеходов.







