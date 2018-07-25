«Космическая эстафета» откроется на ВДНХ

© Виктория Макеева, Галина Титова

C 27 июля по 23 августа в самолете Як-42 на Площади промыiленности ВДНХ пройдет выставка «Космическая эстафета» победителей третьего сезона выставочного проекта в области современной культуры «Взлет» в категории «Дизайн».

Как сообщает сайт ВДНХ, Победителей выбрал куратор направления «Дизайн» дизайнер, академик Академии графического дизайна, сооснователь дизайн-бюро Ostengruppe, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Эрик Белоусов. Ими стали студентки третьего курса Школы дизайна НИУ ВШЭ Виктория Макеева и Галина Титова.

В основе концепции их проекта «Космическая эстафета» художественная интерпретация традиции космонавтов брать с собой на орбиту игрушки — от моделей шаттлов и космических станций до йо-йо и спиннеров. Эти игрушки чаще всего принадлежат детям космонавтов и служат для них во время полетов маячками Земли, талисманами, символами страны и даже индикаторами невесомости на корабле. Специально для выставки молодые дизайнеры создали новых персонажей, которые ждут своей очереди отправится в космос в воображении посетителей.

«Игрушки на орбите — обычное дело. Оттолкнувшись от этих старых, кем-то любимых образов, мы создали новые формы, которые будут радовать уже современных детей и взрослых. Мы наделили игрушечных персонажей нарративом и средой обитания — иллюзией космического пространства», — говорят авторы «Космической эстафеты».

Материалом, с которым работали дизайнеры, было дерево. Именно оно, по их мнению, ассоциируется с теплотой детских мечтаний, устремленных к загадочным звездам, к полетам во сне и мечтам вырасти.

Экспозиция состоит из двух частей. Первая посвящена космосу, в который отправляются детские игрушки на своих космических кораблях. Вторая представит фантазийный образ детской комнаты, в которой можно помечтать о космосе и собственном полете.

Проект «Взлет» проводится на ВДНХ с 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. В первом и втором сезонах проекта по итогам открытого конкурса были выбраны двадцать три победителя и проведено десять выставок, которые в общей сложности посетили более 40 000 человек.



