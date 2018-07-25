Объявлена программа Венецианского кинофестиваля© La Biennale di Venezia
Сегодня, 25 июля, на пресс-конференции в Венеции дирекция 75-го Венецианского международного кинофестиваля объявила его программу.
Как сообщает Deadline, в основную конкурсную программу фестиваля отобраны 22 фильма:
- «Человек на Луне» (First Man), реж. Дэмьен Шазелл;
- «Суспирия» (Suspiria, Италия-США), реж. Лука Гуаданьино;
- «Работа без авторства» (Werk Ohne Autor, Германия-Италия), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;
- «Соловей» (The Nightingale, Австралия), реж. Дженнифер Кент;
- «Фаворитка» (The Favourite, Ирландия-Великобритания-США), реж. Йоргос Лантимос;
- «Петерлоо» (Peterloo, Великобритания), реж. Майк Ли;
- «Capri-Revolution» (Италия-Франция), реж. Марио Мартоне;
- «What You Gonna Do When The World’s On Fire?» (Италия-США), реж. Роберто Минервини;
- «Закат» (Sunset, Венгрия-Франция), реж. Ласло Немеш;
- «Рим» (Roma, Мексика-США), реж. Альфонсо Куарон;
- «Братья Систерс» (The Sisters Brothers, Франция-Испания-Румыния-США), реж. Жак Одиар;
- «Голос света» (Vox Lux, США), реж. Брэйди Корбет;
- «22 июля» (22 July, США) реж. Пол Гринграсс;
- «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs, США), реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн;
- «Гора» (The Mountain, США), реж. Рик Элверсон;
- «Двойные жизни» (Doubles vies, Франция), реж. Оливье Ассаяс;
- «Dragged Across Concrete», (Канада), реж. С. Крэйг Залер;
- «Близкие враги» (Frères ennemis, Франция), реж. Давид Эльхоффен;
- «Наше время» (Nuestro tiempo, Мексика), реж. Карлос Рейгадас;
- «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity's Gate, Великобритания-Франция-США), реж. Джулиан Шнабель;
- «Acusada» (Аргентина), реж. Гонсало Тобаль;
- «Killing» (Япония), реж. Синья Цукамото.
Еще 19 фильмов будут участвовать в конкурсной программе «Горизонты», в том числе фильм «Человек, который удивил всех» российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
Вне конкурса на фестивале, в частности, покажут выпущенный стриминг-сервисом Netflix фильм «Другая сторона ветра» (The Other Side of the Wind), который снимал в 1970-х годах Орсон Уэллс, и мюзикл Брэдли Купера «Звезда родилась» (A Star Is Born) с Леди Гагой в главной роли, а также «Процесс» Сергея Лозницы и «Акварелу» Виктора Косаковского. В ретроспективной секции «Венецианская классика» студия «Мосфильм» представит отреставрированный фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» (1976).
В этом году Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября. Председеталем жюри фестиваля будет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Фестиваль откроет премьера приключенческой драмы американского режиссера Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», почетную награду «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф получит британская актриса Ванесса Редгрейв.
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