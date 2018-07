Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

© La Biennale di Venezia

Сегодня, 25 июля, на пресс-конференции в Венеции дирекция 75-го Венецианского международного кинофестиваля объявила его программу.

Как сообщает Deadline, в основную конкурсную программу фестиваля отобраны 22 фильма:

«Человек на Луне» (First Man), реж. Дэмьен Шазелл;

«Acusada» (Аргентина), реж. Гонсало Тобаль; «Killing» (Япония), реж. Синья Цукамото.

Еще 19 фильмов будут участвовать в конкурсной программе «Горизонты», в том числе фильм «Человек, который удивил всех» российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Вне конкурса на фестивале, в частности, покажут выпущенный стриминг-сервисом Netflix фильм «Другая сторона ветра» (The Other Side of the Wind), который снимал в 1970-х годах Орсон Уэллс, и мюзикл Брэдли Купера «Звезда родилась» (A Star Is Born) с Леди Гагой в главной роли, а также «Процесс» Сергея Лозницы и «Акварелу» Виктора Косаковского. В ретроспективной секции «Венецианская классика» студия «Мосфильм» представит отреставрированный фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» (1976).

В этом году Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября. Председеталем жюри фестиваля будет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Фестиваль откроет премьера приключенческой драмы американского режиссера Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», почетную награду «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф получит британская актриса Ванесса Редгрейв.