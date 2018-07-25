Букер объявил лонг-лист© The Man Booker Prizes
Опубликован «длинный список» произведений, претендующих на Букеровскую премию 2018 года.
Как сообщает сайт премии, в этом году на конкурс поступило наибольшее количество книг за всю историю Букера — 171. Из них жюри под председательством философа Кваме Энтони Аппиа выбрало 13 произведений:
- «Snap» — Белинда Бауэр (Великобритания);
- «Milkman» — Анна Бернс (Великобритания);
- «Sabrina» — Ник Дрнасо (США);
- «Washington Black» — Эси Эдугян (Канада);
- «In Our Mad And Furious City» — Гай Гунаратне (Великобритания);
- «Everything Under» — Дейзи Джонсон (Великобритания);
- «The Mars Room» — Рейчел Кушнер (США);
- «The Water Cure» — Софи Макинтош (Великобритания);
- «Warlight» — Майкл Ондатже (Канада);
- «The Overstory» — Ричард Пауэрс (США);
- «The Long Take» — Робин Робертсон (Великобритания);
- «Normal People» — Салли Руни (Ирландия);
- «From A Low And Quiet Sea» — Донал Райан (Ирландия).
Среди авторов лонг-листа канадский писатель Майкл Ондатже, роман которого «Английский пациент» в начале июля был удостоен премии «Золотой Букер» как лучшая книга-победитель Букеровской премии за 50 лет, а также американский писатель и иллюстратор Ник Дрнасо — его «Сабрина» стала первым графическим романом, включенным в «длинный список» Букера.
Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 20 сентября, лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 16 октября.
Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо».
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