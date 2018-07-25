 
10:24 25 июля 2018Новости
6880
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Букер объявил лонг-лист

News_detailed_picture© The Man Booker Prizes

Опубликован «длинный список» произведений, претендующих на Букеровскую премию 2018 года.

Как сообщает сайт премии, в этом году на конкурс поступило наибольшее количество книг за всю историю Букера — 171. Из них жюри под председательством философа Кваме Энтони Аппиа выбрало 13 произведений:

  • «Snap» — Белинда Бауэр (Великобритания);
  • «Milkman» — Анна Бернс (Великобритания);
  • «Sabrina» — Ник Дрнасо (США);
  • «Washington Black» — Эси Эдугян (Канада);
  • «In Our Mad And Furious City» — Гай Гунаратне (Великобритания);
  • «Everything Under» — Дейзи Джонсон (Великобритания);
  • «The Mars Room» — Рейчел Кушнер (США);
  • «The Water Cure» — Софи Макинтош (Великобритания);
  • «Warlight» — Майкл Ондатже (Канада);
  • «The Overstory» — Ричард Пауэрс (США);
  • «The Long Take» — Робин Робертсон (Великобритания);
  • «Normal People» — Салли Руни (Ирландия);
  • «From A Low And Quiet Sea» — Донал Райан (Ирландия).

Среди авторов лонг-листа канадский писатель Майкл Ондатже, роман которого «Английский пациент» в начале июля был удостоен премии «Золотой Букер» как лучшая книга-победитель Букеровской премии за 50 лет, а также американский писатель и иллюстратор Ник Дрнасо — его «Сабрина» стала первым графическим романом, включенным в «длинный список» Букера.

Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 20 сентября, лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 16 октября.

Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо».

Комментарии


Сегодня на сайте

Зеркало: опытТеатр
Зеркало: опыт 

Зара Абдуллаева о «Situation Rooms» группы Rimini Protokoll на фестивале «Вдохновение»

24 июля 20188660
Часики тикаютОбщество
Часики тикают 

Инна Денисова — о «социальном бесплодии», ЭКО и других надеждах и страхах позднего репродуктивного возраста

20 июля 201872600