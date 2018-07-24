Новая Голландия открывает сезон кинопоказов

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26 июля на острове Новая Голландия в Петербурге начинается сезон кинопоказов на большом экране. В программе избранные фильмы кинофестивалей Beat Film Festival, Garage Screen Film Festival, MIEFF и Center.

С 26 по 29 июля международный фестиваль Beat Film Festival представит документальные фильмы об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий. В программе: «Depeche Mode: 101» Д.А. Пеннебейкера, «Тем летом» Йорана Хьюго Олссона, «Лица, деревни» JR и Аньес Варды, «Грейс Джонс: хлеб и зрелища» Софи Файнс.

С 2 по 5 августа Музей современного искусства «Гараж» в рамках Garage Screen Film Festival покажет фильмы об искусстве и современной культуре на фестивале . Программа «Кино в пространстве и времени» — камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы «El Mar la Mar» Джи Пи Снядецки и Джошуа Бонетта, «Аустерлиц» Сергея Лозницы, «Гипернормализация» Адама Кёртиса и «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона.

4 и 5 августа в Павильоне Новой Голландии в режиме нон-стоп будет показана программа видеоарта Евгения Гранильщикова, Полины Канис и арт-группы «Провмыза».

11 и 12 августа Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF представит специальную программу «MIEFF GOES New Holland Island», в которую войдут короткометражные фильмы английского режиссера-экспериментатора Бена Риверса, а также его полнометражный фильм «Заклятье, что отпугнет темноту», снятый совместно с американским режиссёром Беном Расселом.

С 13 по 16 сентября Новая Голландия во второй раз примет фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center, созданного Центром документального кино и Музеем Москвы. В программе российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства.

Вход на все кинопоказы свободный. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.



