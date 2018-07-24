Фестиваль «Александринский» будет посвящен юбилею Новой сцены

Фестиваль «Александринский» будет посвящен юбилею Новой сценыСцена из спектакля «Сверлийцы»© Андрей Безукладников / «Электротеатр Станиславский»
С 15 по 30 сентября в Петербурге пройдет международный театральный фестиваль «Александринский». В этом году фестиваль посвящен пятилетию Новой сцены Александринского театра.
В программе фестиваля собраны спектакли ведущих экспериментаторов российской сцены, таких как Борис Юхананов, Всеволод Лисовский, Дмитрий Волкострелов, Театр «Тру» и Инженерный театр АХЕ, пишет журнал «Театр».
Два спектакля покажет на своих первых петербургских гастролях «Электротеатр Станиславский» — «Сверлийцы» и «Галилео. Опера для скрипки и ученого».
Оперный сериал «Сверлийцы» будет представлен в формате видео. «Это будет специально подготовленная для фестиваля запись, — пояснил руководитель международно-фестивального отдела Александринского театра Алексей Платунов. — Показ спектакля "вживую", к сожалению, невозможен по нескольким причинам. Фестиваль в этом году посвящен пятилетию Новой сцены, поэтому мы решили сосредоточить фестивальные показы именно на этой площадке, а "Сверлийцы" на Новую сцену не встают. Не говоря уже о том, что в рамках бюджета фестиваля невозможно привезти все пять частей проекта, а хотелось представить его во всей концептуальной полноте. Поэтому мы сопровождаем показы встречами с создателями спектакля. В реальности».
Также два спектакля — «Молодость жива» и «Российская А.Азбука» — покажет Театр «Тру», специально для фестиваля «Александринский» свой спектакль «Планетарная фуга» восстановит Инженерный театр АХЕ.
Кроме того, на Новой сцене Александринского театра будут представлены адаптированные проекты импресарио Федора Елютина и VR-перформанс британской группы Me and the machine.
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