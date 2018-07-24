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В летнем «Пионере» обсудят советское прокатное кино

News_detailed_picture© «Пионер»

28 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в московском парке Сокольники состоится обсуждение книги «Родина слоников», посвященной прокатному кино в СССР. В дискуссии примут участие автор книги Денис Горелов и кинокритики Василий Корецкий и Роман Волобуев.

Встреча пройдет в рамках программы «Просветитель в Пионере» книжного магазина Pioner Bookstore и премии «Просветитель». Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Модератором дискуссии выступит куратор литературной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.

«Даже кино про трех мушкетеров и д'Артаньяна говорит об СССР больше, чем фильм "Сталкер"», — пишет Денис Горелов в своей книге «Родина слоников».

Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:

  • Какие фильмы проваливались в прокате в СССР, а какие, наоборот, получили невероятные кассовые сборы, и как они повлияли на постсоветского зрителя?
  • Какое место прокатное кино занимало в жизни советского человека и какие ценности оно транслировало?
  • Как советское кино реагировало на важные события в стране и за ее пределами?
  • Что изменилось в советском кино с появлением телевизора?
  • Какие герои и антигерои главенствовали на экране?


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