В летнем «Пионере» обсудят советское прокатное кино

28 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в московском парке Сокольники состоится обсуждение книги «Родина слоников», посвященной прокатному кино в СССР. В дискуссии примут участие автор книги Денис Горелов и кинокритики Василий Корецкий и Роман Волобуев.

Встреча пройдет в рамках программы «Просветитель в Пионере» книжного магазина Pioner Bookstore и премии «Просветитель». Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Модератором дискуссии выступит куратор литературной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.

«Даже кино про трех мушкетеров и д'Артаньяна говорит об СССР больше, чем фильм "Сталкер"», — пишет Денис Горелов в своей книге «Родина слоников».

Участники дискуссии обсудят следующие вопросы: