В «Театре.doc» пройдет благотворительный вечер© «Театр.doc»
22 августа в московском театре документальной пьесы «Театр.doc» состоится благотворительный вечер «Будущее.doc».
Это будет «документальный мультимедийный спектакль в формате "сегодня вечером и больше никогда"», — говорится в сообщении на сайте театра.
«Перед новым сезоном — первым сезоном "Театра.doc" без его основателей – его участники и сторонники запасаются силами, мужеством, юмором, планируют будущее – и рассчитывают на поддержку друзей и зрителей, — пишут организаторы вечера. — Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на вынужденный, третий по счету переезд "Дока" на новую площадку».
Начало в 20:00, драматург — Иван Угаров, режиссер — Дмитрий Соболев, видео — Мария Ботева.
Участники: Анатолий Белый, Зоя Светова, Марина Ганах, Олег Карлсон, Михаил Ратгауз, Арина Маракулина, Юрий Сапрыкин, Юлия Ауг, Марина Клещева, Александр Молочников, Дарья Гайнуллина, Алексей Юдников, Алексей Жиряков, Варвара Фаэр, Анастасия Патлай.
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