Проводится второй набор в мастерскую Docufiction Николая В. Кононова

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Просветительский проект InLiberty и журналист и писатель Николай В. Кононов открыли второй набор в мастерскую Docufiction.

Редакционный директор «Секрета фирмы» и автор «Кода Дурова» Николай В. Кононов во второй раз проведет курс о том, как писать о прошлом:

«Это мастерская для журналистов, писателей, историков, антропологов, социологов, исследователей и всех тех, кто интересуется проблемой памяти в России. Мы научимся проектировать и писать очерк, рассказ или книгу на документальной основе так, чтобы сделать историю глубокой, оригинальной и выразительной. Вы приносите тему, материал или идею, раз в неделю мы собираемся и обсуждаем проекты одного-двух участников — а также разбираем с приглашенными гостями-экспертами все этапы и нюансы работы над длинным текстом о прошлом».

Каждое занятие участникам мастерской будут помогать приглашенные гости, среди которых — драматург Михаил Калужский, бывший главный редактор Arzamas и Esquire Дмитрий Голубовский, историк и директор образовательных программ InLiberty Илья Венявкин, главный редактор «Секреты фирмы» Дарья Черкудинова, репортер и лауреат премии «Редколлегия» Ксения Леонова, журналистка Юлия Дудкина, а также историк литературы, шеф-редактор раздела «Литература» COLTA.RU Глеб Морев.

Семь занятий на площадке «InLiberty Рассвет» пройдут по воскресеньям с 5 августа по 16 сентября. Каждая встреча состоит из двух частей — обсуждения конкретных тем, синопсисов и текстов участников, а также разговора с известным гостем.

Для участия в курсе необходимо заполнить анкету, пройти отбор и оплатить курс (14 500 рублей). Более подробная информация приводится на странице мастерской Docufiction.







