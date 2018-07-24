Фестиваль Syntposium представил североевропейскую программу The Nordics

Фестиваль Syntposium представил североевропейскую программу The NordicsНильс Петтер Молвер© All About Jazz
Международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Syntposium, который пройдет в Москве с 29 августа по 2 сентября, объявил о программе The Nordics, которая впервые в России объединит в одном проекте представителей всех стран Северной Европы.
Участники проекта:
- пионер future jazz, трубач и композитор Нильс Петтер Молвер (Норвегия)
- электронный дуэт Amnesia Scanner (Финляндия)
- продюсер Эвигт Меркер (Швеция)
- электронный музыкант, композитор и дизайнер Ким Бьёрн (Дания)
- дуэт электронных музыкантов и художников Pink Twins (Финляндия)
- композитор, продюсер и исполнитель Расмус Хедлунд (Финляндия)
- компания-производитель музыкального оборудования и аудиотехники Teenage Engineering (Швеция)
- продюсер Yagya (Адальстейдн Гвюдмюндссон, Исландия)
- композитор, продюсер и певица Lau Nau (Лаура Науккаринен, Финляндия)
- электронный музыкант Астрид Сонне (Дания)
- электронный музыкант, лидер группы K-X-P Тимо Кауколампи (Финляндия)
- композитор и гитарист Хедин Cиска Давидсен (Фарерские острова)
- электронный музыкант и диджей Юханна Кнудссон (Щвеция)
- джазовый гитарист Стиан Вестерхус (Норвегия)
- центр электроакустической музыки и саунд-арта Elektronmusikstudion (Швеция)
Основными площадками фестиваля Synthposium 5 станут территория завода «Плутон» и «Электротеатр Станиславский». На открытии фестиваля выступят мультиинструменталист и продюсер Мориц фон Освальд (Германия) и трубач Нильс Петтера Молвер (Норвегия). Также в программе Synthposium 5 выставка музыкальных инструментов и софта, образовательная сессия с воркшопами, лекциями и дискуссиями, медиаискусство, больше сотни вечерних и ночных выступлений электронных музыкантов.
Программа The Nordics реализуется при поддержке Посольства Королевства Швеции в Москве, Посольства Финляндии в Москве, Посольства Королевства Норвегия в Москве, Посольства Королевства Дания в Москве, Представительства Фарерских Островов в Москве и Посольства Исландии в Москве
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