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Фестиваль Syntposium представил североевропейскую программу The Nordics

News_detailed_pictureНильс Петтер Молвер© All About Jazz

Международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Syntposium, который пройдет в Москве с 29 августа по 2 сентября, объявил о программе The Nordics, которая впервые в России объединит в одном проекте представителей всех стран Северной Европы.

Участники проекта:

  • пионер future jazz, трубач и композитор Нильс Петтер Молвер (Норвегия)
  • электронный дуэт Amnesia Scanner (Финляндия)
  • продюсер Эвигт Меркер (Швеция)
  • электронный музыкант, композитор и дизайнер Ким Бьёрн (Дания)
  • дуэт электронных музыкантов и художников Pink Twins (Финляндия)
  • композитор, продюсер и исполнитель Расмус Хедлунд (Финляндия)
  • компания-производитель музыкального оборудования и аудиотехники Teenage Engineering (Швеция)
  • продюсер Yagya (Адальстейдн Гвюдмюндссон, Исландия)
  • композитор, продюсер и певица Lau Nau (Лаура Науккаринен, Финляндия)
  • электронный музыкант Астрид Сонне (Дания)
  • электронный музыкант, лидер группы K-X-P Тимо Кауколампи (Финляндия)
  • композитор и гитарист Хедин Cиска Давидсен (Фарерские острова)
  • электронный музыкант и диджей Юханна Кнудссон (Щвеция)
  • джазовый гитарист Стиан Вестерхус (Норвегия)
  • центр электроакустической музыки и саунд-арта Elektronmusikstudion (Швеция)

Основными площадками фестиваля Synthposium 5 станут территория завода «Плутон» и «Электротеатр Станиславский». На открытии фестиваля выступят мультиинструменталист и продюсер Мориц фон Освальд (Германия) и трубач Нильс Петтера Молвер (Норвегия). Также в программе Synthposium 5 выставка музыкальных инструментов и софта, образовательная сессия с воркшопами, лекциями и дискуссиями, медиаискусство, больше сотни вечерних и ночных выступлений электронных музыкантов.

Программа The Nordics реализуется при поддержке Посольства Королевства Швеции в Москве, Посольства Финляндии в Москве, Посольства Королевства Норвегия в Москве, Посольства Королевства Дания в Москве, Представительства Фарерских Островов в Москве и Посольства Исландии в Москве



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