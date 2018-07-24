Выставка «От Тьеполо до Каналетто и Гварди» открывается в ГМИИ

Джованни Антонио Каналетто. Возвращение Бучинторо к молу у Дворца дожей. Ок. 1730 © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 24 июля, в Главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) начинает работу выставка «От Тьеполо до Каналетто и Гварди», на которой будут представлены работы венецианских художников XVIII века.

Как сообщает сайт ГМИИ, в экспозицию входят произведения Джованни Баттисты Тьеполо (1696–1770), Джамбаттисты Питтони (1687–1767), Луки Карлевариса (1696–1770), Джованни Баттисты Пьяццетты, Джованни Антонио Каналетто (1696–1770), Франческо Гварди (1696–1770) и Пьетро Лонги (1696–1770).

Экспозиция впервые в одном пространстве объединила 57 работ, в том числе 23 — из Городского музея Палаццо Кьерикати в Виченце, 25 — из собрания ГМИИ, 9 — из коллекции Интеза Санпаоло — Галереи Италии, Палаццо Леони Монтанари в Виченце.

Выставка «От Тьеполо до Каналетто и Гварди» продлится до 14 октября. По словам директора ГМИИ Марины Лошак, она «станет важным шагом в развитии партнерских отношений итальянских и российских музеев и пройдет в два этапа: сначала будет показана в Москве, а затем — в Виченце».

Выставка проводится под патронатом Посольства Италии в Москве











