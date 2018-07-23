Начинается студенческая программа фестиваля «Вдохновение»

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Сегодня, 23 июля, откроется студенческая программа фестиваля искусств «Вдохновение». В этом году фестиваль посвящен театру, и в студенческой программе будут представлены театры из разных регионов России.

Показы пройдут на Главной аллее ВДНХ, на площади у Цветочного партера, вход на все спектакли бесплатный.

Откроет программу дипломный спектакль студентов театрального отделения Карельского колледжа культуры и искусств «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого современного драматурга Анастасии Букреевой. История о том, как подросток из ранее благополучной семьи переживает развод родителей и становится взрослым, в интерпретации петрозаводского театра интересна своей формой, музыкой и необычным способом существования актеров.

В полифоническом смыслопоэтическом перформансе «Заумомамэмимы» студентов Воронежского института искусств (мастерская Руслана Маликова) звучат тексты Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Василиска Гнедова, Давида Бурлюка и Александра Кондратова.

Хореографический спектакль «Они сказали: Будь леди» посвящен женщине, скрывающейся под многочисленными ярлыками и стереотипами. Танец в нем станет ритуалом очищения и освобождения от всего наносного и чужих ожиданий, танец как проявление собственной индивидуальности.

Закроет студенческую программу спектакль «Мамочки» по пьесе Владимира Зуева — результат работы театральной лаборатории Театра наций и Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна. Режиссер-постановщик спектакля, ученик Марка Захарова Вячеслав Тыщук и режиссер Новороссийского театра Евгений Кушпель создали пронзительную историю о том, как во время боевых действий матери ищут пропавших без вести сыновей.

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