Начинается студенческая программа фестиваля «Вдохновение»© Фестиваль «Вдохновение»
Сегодня, 23 июля, откроется студенческая программа фестиваля искусств «Вдохновение». В этом году фестиваль посвящен театру, и в студенческой программе будут представлены театры из разных регионов России.
Показы пройдут на Главной аллее ВДНХ, на площади у Цветочного партера, вход на все спектакли бесплатный.
Откроет программу дипломный спектакль студентов театрального отделения Карельского колледжа культуры и искусств «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого современного драматурга Анастасии Букреевой. История о том, как подросток из ранее благополучной семьи переживает развод родителей и становится взрослым, в интерпретации петрозаводского театра интересна своей формой, музыкой и необычным способом существования актеров.
В полифоническом смыслопоэтическом перформансе «Заумомамэмимы» студентов Воронежского института искусств (мастерская Руслана Маликова) звучат тексты Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Василиска Гнедова, Давида Бурлюка и Александра Кондратова.
Хореографический спектакль «Они сказали: Будь леди» посвящен женщине, скрывающейся под многочисленными ярлыками и стереотипами. Танец в нем станет ритуалом очищения и освобождения от всего наносного и чужих ожиданий, танец как проявление собственной индивидуальности.
Закроет студенческую программу спектакль «Мамочки» по пьесе Владимира Зуева — результат работы театральной лаборатории Театра наций и Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна. Режиссер-постановщик спектакля, ученик Марка Захарова Вячеслав Тыщук и режиссер Новороссийского театра Евгений Кушпель создали пронзительную историю о том, как во время боевых действий матери ищут пропавших без вести сыновей.
Расписание:
- «Заумомамэмимы» (24, 25, 26 июля с 18:00 до 18:45)
- «Ганди молчал по субботам» (23, 24, 25, 26 июля с 19:00 до 19:45)
- «Они сказали: Будь леди» (23, 24, 25 июля с 20:00 до 20:30)
- «Мамочки» (4, 5 августа с 14:00 до 15:20)
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