Объявлен фильм открытия фестиваля «Короче»

© RFG Distribution

17 августа в Калининграде на открытии VI Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» будет показан фильм Алексея Петрухина «Училка: Испытание».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля, фильм рассказывает о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля. В главных ролях снялись Андрей Мерзликин и Ирина Купченко, также в съемках принимали участие участники событий 2002 года, когда вооруженные боевики захватили в театральном центре на Дубровке в Москве зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост».

Фестиваль «Короче» продлится до 19 августа. В этом году на участие в фестивале были поданы 1503 заявки из 49 регионов России и 43 других стран.

В основную конкурсную программу отобраны 38 фильмов.

По итогам фестиваля профессиональное жюри — продюсер, основатель студии «Профит» Игорь Толстунов (председатель), режиссер и сценарист Николай Лебедев, актриса Елена Лядова, актер Владимир Вдовиченков, продюсер кино и телевидения Игорь Мишин и драматург Евгений Гришковец — определит победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Помимо основного конкурса в расписании фестиваля несколько внеконскурсных программ, в том числе специальные показы полнометражных фильмов, снятых на основе победителей фестиваля «Короче», показ фильма «Я худею» режиссера Алексея Нужна, одного из победителей «Короче-2015», секции «Короче.Страна» и «Короче.Международный», блок «Перспективы» и секции для детей и семейного просмотра.







