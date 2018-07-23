«Винзавод» выбрал четырех кураторов проекта «Старт»

Впервые за десятилетнюю историю специального проекта поддержки молодого искусства «Старт» Центра современного искусства «Винзавод» на новый сезон выбраны четыре куратора, а не один, как было в предыдущие годы.

В сезоне 2018/2019 с художниками проекта «Старт» работают учредитель независимой artist-run ярмарки, куратор Лизавета Матвеева, искусствовед, основатель нью-йоркской галереи Alyssa Davis Gallery Илья Смирнов, куратор, художник Ольга Дерюгина и художник, географ Николай Смирнов.

Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод», площадка «Старт» объединит четырех кураторов с совершенно разными бэкграундом и кураторскими концепциями.

У выпускника Венской академии изобразительных искусств Ильи Смирнова за плечами большой опыт на международной арене, вплоть до основания собственной галереи в Нью-Йорке.

Независимый куратор Ольга Дерюгина исследует цифровые медиа и междисциплинарные практики.

Лизавета Матвеева основала независимую artist-run ярмарку и консультирует лучшие музеи мира о петербургской среде современного искусства.

Бывший сотрудник лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики Николай Смирнов в 2018 году получил престижную стипендию Pernod Ricard на свой исследовательский проект.

Проект «Старт», основанный в 2008 году президентом Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софьей Троценко, выполняет функцию профессионального «лифта» для начинающих молодых художников. За десять лет на сайт проекта поступило более 50 тысяч заявок, было организовано более 50 персональных выставок.

«На протяжении десяти лет "Старт" открывает яркие таланты, — говорит Софья Троценко. — Не секрет, что выпускники проекта участвуют в лучших фестивалях, арт-ярмарках и выставках в России и за рубежом. "Старт" был и остается экспериментальной площадкой, поэтому в десятом, юбилейном году мы приняли стратегическое решение сотрудничать с четырьмя кураторами вместо одного».



