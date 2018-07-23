В Петербурге пройдет большая выставка российского стрит-арта

В Петербурге пройдет большая выставка российского стрит-артаАлексей Партола. Из серии «Части cтен». Санкт-Петербург, «Осколки»© Алексей Партола
2 августа в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге начнет работу выставочный проект «Части cтен», который представит работы более 70 уличных художников из 17 городов России.
Выставка «Части стен» (куратор — Алексей Партола) продлится до 26 августа. Это первое масштабное исследование уличного искусства России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, попытка зафиксировать работы наиболее заметных граффити и стрит-арт художников — таких, как Кирилл Кто, Akue, Миша Most, Максим Има и Номерз, — совершенно разных и непохожих друг на друга, рисующих как нелегально, так и в легальных местах, их подходы и методы работы на улице.
Концепция проекта строится в первую очередь на исследовании городской среды и уличной культуры в каждом отдельном российском городе.
Для проекта «Части стен» каждый участник сам выбирает средства выражения, исходя из того, что актуально для него на данный момент. В него войдут более ста работ: скульптура, живопись, графика, site specific, фотография.
Выставка займет все пространство «Манежа», включая площадь у Западного фасада, где планируется масштабный граффити-джем с участием 15 художников, участвующих в проекте «Части cтен». Также запланирована образовательная программа — лекции и встречи с куратором и участниками проекта.
Проект реализуется совместно с с Фондом содействия развитию современного искусства RuArts (Москва)
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