Студенты и выпускники ИПСИ требуют отставки ректора© ИПСИ
Сегодня, 20 июля, инициативная группа студентов и выпускников Института проблем современного искусства (ИПСИ) выступила с обращением к членам экспертного и наблюдательного советов, в котором потребовала отстранить от должности ректора ИПСИ Светлану Калашникову.
Под петицией продолжается сбор подписей онлайн, на 15:45 мск ее подписали 87 человек.
«Для нас важно, что нашу общую позицию разделяет и научный руководитель ИПСИ, его основатель Иосиф Бакштейн», — сообщили в инициативной группе.
COLTA.RU приводит текст петиции полностью:
Членам Экспертного и Наблюдательного Советов
от студентов, выпускников
Института проблем современного искусства (ИПСИ)
ПЕТИЦИЯ
Мы, студенты, выпускники ИПСИ обеспокоены теми изменениями, которые наблюдаем в Институте за последний год. Мы связываем эти пагубные для Института трансформации с деятельностью ректора Светланы Калашниковой. Мы убеждены, что ректор такой институции как ИПСИ должен иметь соответствующее образование, быть уважаемым и признанным специалистом.
Под управлением Светланы Калашниковой ИПСИ в том виде, в котором мы его знали, перестает существовать.
Вот лишь некоторые примеры некомпетентности Калашниковой за последнее время:
- Срыв выставки выпускников «Таинственный остров» на «Винзаводе», приуроченной к 25-летию ИПСИ.
- Провал Дискуссионной программы на «Винзавод Open».
- Отмена международной выставки выпускников ИПСИ и Goldsmiths University «Uncertainties and Identities» в Лондоне в Аукционном доме Phillips за 9 дней до открытия.
- Отмена ежегодной Летней школы в городе Чехове.
- Срыв запуска программы Третьего курса ИПСИ.
- Плохая организация круглого стола, посвященного 25-летию Института на масштабном проекте COSMOSCOW. Его анонсирование было проведено за час до мероприятия. В итоге круглый стол прошел незамеченным.
- Отсутствие должного анонсирования презентации третьего тома трудов ИПСИ. На событие пришло очень мало людей.
- Увольнение компетентных сотрудников Института. По инициативе Калашниковой была сокращена куратор образовательных программ без полагаемых по закону выплат. Эта должность была упразднена, что привело к ухудшению качества учебных программ и распаду целостной структуры курсов.
- Систематическая задержка и невыплата зарплат и гонораров преподавателям и сотрудникам Института.
- Проведение платной зимней школы вместо запланированных и уже оплаченных студентами лекций.
- Анонсирование проекта в рамках сотрудничества с Sotheby's, который позиционировался как выставка, а на деле оказался оформлением офиса элитной недвижимости. Участие в подобных проектах подавалось Калашниковой как естественный этап на пути развития молодого художника или художницы.
- Нестабильная учебная программа, регулярные отмены занятий.
- Использование статуса ректора Института в личных коммерческих целях.
- Отсутствие выставочного плана в течение учебной программы, отсутствие финансирования выставочных проектов.
- Распространение заведомо ложной информации об Институте в СМИ.
- Клевета на студентов и преподавателей Института.
Более того, Калашникова не обладает теми навыками и знаниями, которые соответствуют должности ректора художественного образовательного учреждения, что приводит к систематическому срыву инициатив, подрывает авторитет Института в глазах художественного сообщества, порочит имена преподавателей и выпускников Института в публичном поле, привело к фактическому банкротству институции.
При этом Калашникова до сих пор не понесла никакой ответственности за неэффективное управление Институтом, и ее безнаказанность усиливает негативную атмосферу внутри и вокруг Института.
Калашникова систематически демонстрирует нежелание прислушиваться к просьбам и предложениям как преподавателей, так и студентов, выпускников. Игнорирует жалобы и требования студентов. Постоянно перекладывает ответственность за результаты своей
некомпетентности на работников Института и студентов. Калашникова не осознаёт и не признает своих ошибок. Все это привело к открытым конфликтам и противостояниям. В такой атмосфере стало невозможно работать и учиться.
В связи с этим, мы просим остановить неминуемое разрушение Института и отстранить Светлану Калашникову от должности ректора.
20 июля 2018 года
P.S. Ссылка, по которой собирали подписи, недействительна — документ был взломан. Теперь подписать петицию можно, отправив письмо на saveicamoscow@gmail.com, либо в комментариях к публикации на сайте aroundart.org.
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