Студенты и выпускники ИПСИ требуют отставки ректора

Сегодня, 20 июля, инициативная группа студентов и выпускников Института проблем современного искусства (ИПСИ) выступила с обращением к членам экспертного и наблюдательного советов, в котором потребовала отстранить от должности ректора ИПСИ Светлану Калашникову.

Под петицией продолжается сбор подписей онлайн, на 15:45 мск ее подписали 87 человек.

«Для нас важно, что нашу общую позицию разделяет и научный руководитель ИПСИ, его основатель Иосиф Бакштейн», — сообщили в инициативной группе.

COLTA.RU приводит текст петиции полностью:







Членам Экспертного и Наблюдательного Советов

от студентов, выпускников

Института проблем современного искусства (ИПСИ)

ПЕТИЦИЯ

Мы, студенты, выпускники ИПСИ обеспокоены теми изменениями, которые наблюдаем в Институте за последний год. Мы связываем эти пагубные для Института трансформации с деятельностью ректора Светланы Калашниковой. Мы убеждены, что ректор такой институции как ИПСИ должен иметь соответствующее образование, быть уважаемым и признанным специалистом.

Под управлением Светланы Калашниковой ИПСИ в том виде, в котором мы его знали, перестает существовать.

Вот лишь некоторые примеры некомпетентности Калашниковой за последнее время:

Срыв выставки выпускников «Таинственный остров» на «Винзаводе», приуроченной к 25-летию ИПСИ. Провал Дискуссионной программы на «Винзавод Open». Отмена международной выставки выпускников ИПСИ и Goldsmiths University «Uncertainties and Identities» в Лондоне в Аукционном доме Phillips за 9 дней до открытия. Отмена ежегодной Летней школы в городе Чехове. Срыв запуска программы Третьего курса ИПСИ. Плохая организация круглого стола, посвященного 25-летию Института на масштабном проекте COSMOSCOW. Его анонсирование было проведено за час до мероприятия. В итоге круглый стол прошел незамеченным. Отсутствие должного анонсирования презентации третьего тома трудов ИПСИ. На событие пришло очень мало людей. Увольнение компетентных сотрудников Института. По инициативе Калашниковой была сокращена куратор образовательных программ без полагаемых по закону выплат. Эта должность была упразднена, что привело к ухудшению качества учебных программ и распаду целостной структуры курсов. Систематическая задержка и невыплата зарплат и гонораров преподавателям и сотрудникам Института. Проведение платной зимней школы вместо запланированных и уже оплаченных студентами лекций. Анонсирование проекта в рамках сотрудничества с Sotheby's, который позиционировался как выставка, а на деле оказался оформлением офиса элитной недвижимости. Участие в подобных проектах подавалось Калашниковой как естественный этап на пути развития молодого художника или художницы. Нестабильная учебная программа, регулярные отмены занятий. Использование статуса ректора Института в личных коммерческих целях. Отсутствие выставочного плана в течение учебной программы, отсутствие финансирования выставочных проектов. Распространение заведомо ложной информации об Институте в СМИ. Клевета на студентов и преподавателей Института.

Более того, Калашникова не обладает теми навыками и знаниями, которые соответствуют должности ректора художественного образовательного учреждения, что приводит к систематическому срыву инициатив, подрывает авторитет Института в глазах художественного сообщества, порочит имена преподавателей и выпускников Института в публичном поле, привело к фактическому банкротству институции.

При этом Калашникова до сих пор не понесла никакой ответственности за неэффективное управление Институтом, и ее безнаказанность усиливает негативную атмосферу внутри и вокруг Института.

Калашникова систематически демонстрирует нежелание прислушиваться к просьбам и предложениям как преподавателей, так и студентов, выпускников. Игнорирует жалобы и требования студентов. Постоянно перекладывает ответственность за результаты своей

некомпетентности на работников Института и студентов. Калашникова не осознаёт и не признает своих ошибок. Все это привело к открытым конфликтам и противостояниям. В такой атмосфере стало невозможно работать и учиться.

В связи с этим, мы просим остановить неминуемое разрушение Института и отстранить Светлану Калашникову от должности ректора.

20 июля 2018 года

P.S. Ссылка, по которой собирали подписи, недействительна — документ был взломан. Теперь подписать петицию можно, отправив письмо на saveicamoscow@gmail.com, либо в комментариях к публикации на сайте aroundart.org.



