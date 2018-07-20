Музеи Москвы объединят коллекции в интернете© Коллекция онлайн – Музеи Москвы
Десятки тысяч оцифрованных экспонатов из собраний почти 50 московских музеев до конца года будут доступны в единой онлайн-коллекции.
Как сообщает официальной портал мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день на сайте union.catalog.mos.ru представлены онлайн-экспонаты семи музеев — Государственного музея истории ГУЛАГа, музея-панорамы «Бородинская битва», Дома-музея Марины Цветаевой, музейно-выставочного центра «Музей моды», музея-усадьбы «Останкино», Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галереи Ильи Глазунова.
Экспонаты онлайн-коллекции можно будет искать по ключевому слову или по описанию, они будут сгруппированы в тематические альбомы и виртуальные выставки.
Создание музейных онлайн-коллекций — совместный проект Департамента культуры и Департамента информационных технологий Москвы.
«Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде. Уникальная музейная коллекция доступна всем пользователям сети бесплатно», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий.
Возможность создания электронных коллекций музеев появилась благодаря внедрению единой информационной платформы учета музейных экспонатов. Сообщается, что в дальнейшем на базе этой платформы музеи смогут организовывать виртуальные выставки, туры, создавать мобильные гиды и многое другое.
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