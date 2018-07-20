«Золотой софит» объявил номинантов© «Золотой софит»
19 июля в петербургском Доме актера были объявлены номинанты театральной премии Петербурга «Золотой софит» сезона 2017/2018.
Список номинантов, сформированный экспертными советами по разделам «Государственные драматические театры», «Музыкальные театры», «Театр кукол» и «Негосударственные театры», опубликован на сайте издания «Вечерний Санкт-Петербург»:
«Государственные драматические театры»
Номинация «Лучшая женская роль»
- Анна Блинова — за роль Комиссара в спектакле «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова. Александринский театр.
- Евгения Игумнова — за роль Селимены, возлюбленной Альцеста в спектакле «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- Арина Лыкова — за роль Настёны в спектакле «Живи и помни» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская».
- София Никифорова — за роль в спектакле «Медея» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета.
Номинация «Лучшая мужская роль»
- Иван Батарев — за роль Луки в спектакле «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета.
- Александр Крымов — за роль Дмитрия Оленина в спектакле «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета
- Сергей Перегудов — за роль Клавдия в спектакле «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
- Андрей Феськов — за роль Зилова в спектакле «Утиная охота» в постановке Дениса Хусниярова. Театр на Васильевском.
Номинация «Лучшая женская роль второго плана»
- Ируте Венгалите — за роль Госпожи первого правительственного чиновника в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
- Анна Лебедь — за роль Паулины, жены Антигона в спектакле «Зимняя сказка» в постановке Уланбека Баялиева. ТЮЗ имени А.А. Брянцева.
- Аграфена Петровская — за роль Девы-смерти в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»
- Егор Бакулин — за роль Филинта, друга Альцеста в спектакле «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- Александр Новиков — за роли Первого актёра и Могильщика в спектакле «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
- Сергей Уманов — за роль Фирса в спектакле «Вишневый сад» в постановке Льва Эренбурга. Театр-студия «НеБДТ».
Номинация «Лучший актерский ансамбль»
- Марина Игнатова, Елена Попова, Ирина Патракова (Отряд светлой космической энергии «Розовые дамы») — за ансамбль в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
- Ирина Мазуркевич (Фелисити) и Ирина Цветкова (Мокси) — за дуэт в спектакле «Относительные ценности» в постановке Анатолия Ледуховского в театре Комедии имени Н.П. Акимова.
- Татьяна Малягина (Милли) и Инга Кошелева (Рутти) — за дуэт в спектакле «Горгоны» в постановке Игоря Селина в Театре на Васильевском.
Номинация «Лучшая работа режиссера»
- Юрий Бутусов — за постановку спектакля «Гамлет». Театр имени Ленсовета.
- Марфа Горвиц — за постановку спектакля «С вечера до полудня». Театр «Приют Комедианта».
- Григорий Дитятковский — за постановку спектакля «Мизантроп». Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- Андрей Могучий — за постановку спектакля «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» БДТ имени Г.А. Товстоногова.
- Евгения Сафонова — за постановку спектакля «Медея». Театр имени Ленсовета.
Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»
- Елена Жукова — за сценографию спектакля «Солнца Ьнет» в постановке Антона Оконешникова. Александринский театр.
- София Матвеева — за сценографию спектакля «Солнечная линия» в постановке Жени Беркович. Александринский театр.
- Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
- Александр Шишкин — за сценографию спектакля «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова.
Номинация «Лучшая работа художника по костюмам»
- Андрей Климов — за костюмы к спектаклю «Казанова» в постановке Сергея Грицая. Театр «Приют комедианта».
- Евгения Панфилова — за костюмы к спектаклю «Идеальный муж» в постановке Павла Сафонова. Театр комедии имени Н.П. Акимова.
- Владимир Фирер — за костюмы к спектаклю «Мизантроп» Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- Таисия Хижа — за костюмы к спектаклю «Превращение» в постановке Геннадия Тростянецкого. Театр «На Литейном».
Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»
- «Бешеные деньги» в постановке Татьяны Казаковой. Театр комедии имени Н.П. Акимова.
- «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
- «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
- «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова. Александринский театр.
- «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова.
Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»
- «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета.
- «Дневник. Игра в Гомбровича» в постановке Бениамина Коца. Александринский театр.
- «Живи и помни» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская».
- «Солнца Ьнет» в постановке Антона Оконешникова. Александринский театр.
Специальные призы
- Спектаклю «Тридцать шесть драматических ситуаций» в постановке Веры Поповой за расширение границ театральной реальности. Театр-студия «НеБДТ» и центр «Антон тут рядом».
- Спектаклю «Лицо земли» в постановке Евгении Сафоновой за новую сценическую форму социального высказывания. ТЮЗ имени А.А. Брянцева.
Музыкальные театры
Номинация «Лучший спектакль в оперном театре»
- «Фальстаф» Верди в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- «Кармен» Бизе в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»
- Ольга Шуршина — за роль Микаэлы в спектакле «Кармен» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Анна Смирнова — за роль Любаши в спектакле «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Татьяна Сержан — за роль Миссис Форд в спектакле «Фальстаф» в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- Каролина Шаповалова — за роль Констанцы в спектакле «Похищение из сераля» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Камерный музыкальный театра «Санктъ-Петербургъ Опера».
Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»
- Виктор Коротич — за роль Грязного в спектакле «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Евгений Солодовников — за роль Осмина в спектакле «Похищение из сераля» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
- Роман Бурденко — за роль Мишонне в спектакле «Адриана Лекуврёр» в постановке Изабель Парсьо Пьери. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Номинация «Лучший балетный спектакль»
- «Времена года» Макса Рихтера. Хореография Ильи Живого. Мариинский театр.
- «Ярославна. Затмение» БорисаТищенко. Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- «Петрушка» Игоря Стравинского. Хореография Владимира Варнавы. Дирижер Алексей Репников. Мариинский театр.
Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле»
- Екатерина Кондаурова — за роль Солистки в спектакле «Времена года». Хореография Ильи Живого. Мариинский театр.
- Злата Ялинич — за роль Ярославны в спектакле «Ярославна. Затмение». Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- Анастасия Соболева — за роль Золушки в спектакле «Золушка» Хореография Ростислава Захарова, восстановление Михаила Мессерера. Балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер. Музыкальный руководитель Михаил Татарников. Михайловский театр.
Номинация «Лучшая мужская роль в балетном спектакле»
- Владимир Шкляров — за роль Петрушки в спектакле «Петрушка». Хореография Владимира Варнавы. Дирижер Алексей Репников. Мариинский театр.
- Юрий Смекалов — за роль Игоря в спектакле «Ярославна. Затмение» Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
- Андрей Гудыма за роль Эспады в спектакле «Дон Кихот». Хореография Йохана Кобборга. Театр Балета имени Леонида Якобсона.
- Григорий Попов — за роль Дива в спектакле «Ярославна. Затмение» Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Номинация «Лучший спектакль в оперетте и мюзикле»
- «Граф Монте-Кристо» Фрэнка Уайлдхорна в постановке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр музыкальной комедии.
- «Портрет Дориана Грея» Владимира Баскина в постановке Натальи Индейкиной. Музыкальный руководитель Фабио Мастранджело. «Театр Мюзик-Холл».
- «Эзоп» Максима Дунаевского в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».
Номинация «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле»
- Елена Забродина — за роль Гануси в спектакле «Свадьба в Малиновке» в постановке Анны Осипенко. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
- Вера Свешникова — за роль Мерседес в спектакле «Граф Монте-Кристо» в постановке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр музыкальной комедии.
- Карина Чепурнова — за роль Чин Чи Лы в спектакле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
Номинация «Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле»
- Роман Вокуев — за роль Бельчонка в спектакле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
- Алексей Круковский — за роль Яшки в спектакле «Свадьба в Малиновке» в постановке Анны Осипенко. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
- Мурат Султаниязов — за роль Эзопа в спектакле «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».
- Евгений Александров — за роль Ксанфа в спектакле «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».
Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»
- Владимир Фирер — за сценографию и костюмы к спектаклю «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Сергей Новиков — за сценографию и костюмы к спектаклю «Кокс и Бокс в суде» в постановке Сергея Пантыкина. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
- Яна Штокбант — за сценографию и костюмы к спектаклю «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».
- Андрей Севбо — за сценографию к спектаклю «Солярис». Постановка и хореография Юрия Смекалова. Совместный проект театра «Приют комедианта» и М.А.Д. Compani.
- Галина Солодовникова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Петрушка». Хореография Владимира Варнавы. Дирижер Алексей Репников. Мариинский театр.
Специальный приз экспертного совета
- Дарье Павленко — за самобытность и художественную выразительность в современной хореографии.
Театры кукол
Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»
- «Мой дедушка был вишней» в постановке Ивана Пачина. Большой театр кукол
- «Птифуры» в постановке Анны Викторовой. Театр «Кукольный формат»
- «Слон» в постановке Екатерины Ложкиной. Театр Karlsson Haus
Номинация «Лучшая роль в театре кукол»
- Михаил Ложкин — за роль Tonino в спектакле «Мой дедушка был вишней». Режиссер — Иван Пачин. Большой театр кукол
- Кирилл Смирнов — за работу в спектакле «Птифуры». Театр «Кукольный формат»
- Ольга Фирсова — за работу в спектакле «Бичико-музыкант». Детский театр Сени
Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»
- Анна Викторова — за сценографию и кукол спектакля «Птифуры». Театр «Кукольный формат»
- Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Золушка». Театр марионеток имени Е.С. Деммени
- Наталья Бакулева — за сценографию спектакля «Краденое солнце». Театр «Бродячая собачка»
Специальные призы экспертного совета
- Кире Максимовне Черкасской — «За многолетнее служение искусству театра кукол»
- Александру Аркадьевичу Калинину — «За действенный вклад в создание и развитие фестиваля «БТК-FEST» и поддержку творческих проектов современного театра кукол»
Негосударственные театры
Номинация «Лучший спектакль»
- «Комната Герды». Режиссер — Яна Тумина. Театральная лаборатория Яны Туминой и театр «Особняк».
- «Медея». Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
Номинация «Лучшая работа режиссера»
- Яна Тумина — за постановку спектакля «Деревня канатоходцев». Театральная компания «Открытое пространство».
- Яна Тумина — за постановку спектакля «Комната Герды». Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк».
- Влад Фурманов — за постановку спектакля «Медея». Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
Номинация «Лучшая работа художника»
- Николай Слободяник — за сценографию к спектаклю «Воительница». Постановка Антона Яковлева. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
- Надежда Лопардина — за сценографию к спектаклю «Квартира». Режиссер — Валентин Левицкий. Камерный театр Малыщицкого.
- Антон Батанов — за сценографию к спектаклю «Нос». Режиссер Виктор Бугаков. Театр «ЦЕХЪ».
Номинация «Лучшая женская роль»
- Нелли Попова — за роль Медеи в спектакле «Медея». Режиссер — Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
- Алиса Олейник — за роль Герды в спектакле «Комната Герды». Режиссер Яна Тумина. Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк».
- Александра Куликова — за роль Домны Платоновны в спектакле «Воительница». Постановка Антона Яковлева. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
Номинация «Лучшая мужская роль»
- Петр Семак — за роль Ясона в спектакле «Медея». Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
- Леон Словицкий — за роль Мистера Уая в спектакле «Квартира». Режиссер — Валентин Левицкий. Камерный театр Малыщицкого.
Специальные призы экспертного совета
- Кире Камалидиновой — за создание уникальной художественной среды в спектаклях «Деревня канатоходцев» и «Комната Герды».
- Анне Тугушевой — за пластическое решение спектакля «Нос» театра «ЦЕХЪ».
Лауреаты 24-го сезона премии «Золотой софит» будут определены тайным голосованием накануне церемонии вручения, которая состоится 29 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.
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