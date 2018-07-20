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«Золотой софит» объявил номинантов

News_detailed_picture© «Золотой софит»

19 июля в петербургском Доме актера были объявлены номинанты театральной премии Петербурга «Золотой софит» сезона 2017/2018.

Список номинантов, сформированный экспертными советами по разделам «Государственные драматические театры», «Музыкальные театры», «Театр кукол» и «Негосударственные театры», опубликован на сайте издания «Вечерний Санкт-Петербург»:

«Государственные драматические театры»

Номинация «Лучшая женская роль»

  • Анна Блинова — за роль Комиссара в спектакле «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова. Александринский театр.
  • Евгения Игумнова — за роль Селимены, возлюбленной Альцеста в спектакле «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
  • Арина Лыкова — за роль Настёны в спектакле «Живи и помни» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская».
  • София Никифорова — за роль в спектакле «Медея» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета.

Номинация «Лучшая мужская роль»

  • Иван Батарев — за роль Луки в спектакле «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета.
  • Александр Крымов — за роль Дмитрия Оленина в спектакле «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета
  • Сергей Перегудов — за роль Клавдия в спектакле «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
  • Андрей Феськов — за роль Зилова в спектакле «Утиная охота» в постановке Дениса Хусниярова. Театр на Васильевском.

Номинация «Лучшая женская роль второго плана»

  • Ируте Венгалите — за роль Госпожи первого правительственного чиновника в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
  • Анна Лебедь — за роль Паулины, жены Антигона в спектакле «Зимняя сказка» в постановке Уланбека Баялиева. ТЮЗ имени А.А. Брянцева.
  • Аграфена Петровская — за роль Девы-смерти в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

  • Егор Бакулин — за роль Филинта, друга Альцеста в спектакле «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
  • Александр Новиков — за роли Первого актёра и Могильщика в спектакле «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
  • Сергей Уманов — за роль Фирса в спектакле «Вишневый сад» в постановке Льва Эренбурга. Театр-студия «НеБДТ».

Номинация «Лучший актерский ансамбль»

  • Марина Игнатова, Елена Попова, Ирина Патракова (Отряд светлой космической энергии «Розовые дамы») — за ансамбль в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
  • Ирина Мазуркевич (Фелисити) и Ирина Цветкова (Мокси) — за дуэт в спектакле «Относительные ценности» в постановке Анатолия Ледуховского в театре Комедии имени Н.П. Акимова.
  • Татьяна Малягина (Милли) и Инга Кошелева (Рутти) — за дуэт в спектакле «Горгоны» в постановке Игоря Селина в Театре на Васильевском.

Номинация «Лучшая работа режиссера»

  • Юрий Бутусов — за постановку спектакля «Гамлет». Театр имени Ленсовета.
  • Марфа Горвиц — за постановку спектакля «С вечера до полудня». Театр «Приют Комедианта».
  • Григорий Дитятковский — за постановку спектакля «Мизантроп». Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
  • Андрей Могучий — за постановку спектакля «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» БДТ имени Г.А. Товстоногова.
  • Евгения Сафонова — за постановку спектакля «Медея». Театр имени Ленсовета.

Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»

  • Елена Жукова — за сценографию спектакля «Солнца Ьнет» в постановке Антона Оконешникова. Александринский театр.
  • София Матвеева — за сценографию спектакля «Солнечная линия» в постановке Жени Беркович. Александринский театр.
  • Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
  • Александр Шишкин — за сценографию спектакля «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова.

Номинация «Лучшая работа художника по костюмам»

  • Андрей Климов — за костюмы к спектаклю «Казанова» в постановке Сергея Грицая. Театр «Приют комедианта».
  • Евгения Панфилова — за костюмы к спектаклю «Идеальный муж» в постановке Павла Сафонова. Театр комедии имени Н.П. Акимова.
  • Владимир Фирер — за костюмы к спектаклю «Мизантроп» Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
  • Таисия Хижа — за костюмы к спектаклю «Превращение» в постановке Геннадия Тростянецкого. Театр «На Литейном».

Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»

  • «Бешеные деньги» в постановке Татьяны Казаковой. Театр комедии имени Н.П. Акимова.
  • «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
  • «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
  • «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова. Александринский театр.
  • «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова.

Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»

  • «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета.
  • «Дневник. Игра в Гомбровича» в постановке Бениамина Коца. Александринский театр.
  • «Живи и помни» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская».
  • «Солнца Ьнет» в постановке Антона Оконешникова. Александринский театр.

Специальные призы

  • Спектаклю «Тридцать шесть драматических ситуаций» в постановке Веры Поповой за расширение границ театральной реальности. Театр-студия «НеБДТ» и центр «Антон тут рядом».
  • Спектаклю «Лицо земли» в постановке Евгении Сафоновой за новую сценическую форму социального высказывания. ТЮЗ имени А.А. Брянцева.

Музыкальные театры

Номинация «Лучший спектакль в оперном театре»

  • «Фальстаф» Верди в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Мариинский театр.
  • «Кармен» Бизе в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
  • «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»

  • Ольга Шуршина — за роль Микаэлы в спектакле «Кармен» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
  • Анна Смирнова — за роль Любаши в спектакле «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
  • Татьяна Сержан — за роль Миссис Форд в спектакле «Фальстаф» в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
  • Каролина Шаповалова — за роль Констанцы в спектакле «Похищение из сераля» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Камерный музыкальный театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»

  • Виктор Коротич — за роль Грязного в спектакле «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
  • Евгений Солодовников — за роль Осмина в спектакле «Похищение из сераля» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
  • Роман Бурденко — за роль Мишонне в спектакле «Адриана Лекуврёр» в постановке Изабель Парсьо Пьери. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Номинация «Лучший балетный спектакль»

  • «Времена года» Макса Рихтера. Хореография Ильи Живого. Мариинский театр.
  • «Ярославна. Затмение» БорисаТищенко. Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
  • «Петрушка» Игоря Стравинского. Хореография Владимира Варнавы. Дирижер Алексей Репников. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле»

  • Екатерина Кондаурова — за роль Солистки в спектакле «Времена года». Хореография Ильи Живого. Мариинский театр.
  • Злата Ялинич — за роль Ярославны в спектакле «Ярославна. Затмение». Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
  • Анастасия Соболева — за роль Золушки в спектакле «Золушка» Хореография Ростислава Захарова, восстановление Михаила Мессерера. Балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер. Музыкальный руководитель Михаил Татарников. Михайловский театр.

Номинация «Лучшая мужская роль в балетном спектакле»

  • Владимир Шкляров — за роль Петрушки в спектакле «Петрушка». Хореография Владимира Варнавы. Дирижер Алексей Репников. Мариинский театр.
  • Юрий Смекалов — за роль Игоря в спектакле «Ярославна. Затмение» Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
  • Андрей Гудыма за роль Эспады в спектакле «Дон Кихот». Хореография Йохана Кобборга. Театр Балета имени Леонида Якобсона.
  • Григорий Попов — за роль Дива в спектакле «Ярославна. Затмение» Хореография Владимира Варнавы. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Номинация «Лучший спектакль в оперетте и мюзикле»

  • «Граф Монте-Кристо» Фрэнка Уайлдхорна в постановке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр музыкальной комедии.
  • «Портрет Дориана Грея» Владимира Баскина в постановке Натальи Индейкиной. Музыкальный руководитель Фабио Мастранджело. «Театр Мюзик-Холл».
  • «Эзоп» Максима Дунаевского в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».

Номинация «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле»

  • Елена Забродина — за роль Гануси в спектакле «Свадьба в Малиновке» в постановке Анны Осипенко. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
  • Вера Свешникова — за роль Мерседес в спектакле «Граф Монте-Кристо» в постановке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр музыкальной комедии.
  • Карина Чепурнова — за роль Чин Чи Лы в спектакле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.

Номинация «Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле»

  • Роман Вокуев — за роль Бельчонка в спектакле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
  • Алексей Круковский — за роль Яшки в спектакле «Свадьба в Малиновке» в постановке Анны Осипенко. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
  • Мурат Султаниязов — за роль Эзопа в спектакле «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».
  • Евгений Александров — за роль Ксанфа в спектакле «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».

Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»

  • Владимир Фирер — за сценографию и костюмы к спектаклю «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
  • Сергей Новиков — за сценографию и костюмы к спектаклю «Кокс и Бокс в суде» в постановке Сергея Пантыкина. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии.
  • Яна Штокбант — за сценографию и костюмы к спектаклю «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф».
  • Андрей Севбо — за сценографию к спектаклю «Солярис». Постановка и хореография Юрия Смекалова. Совместный проект театра «Приют комедианта» и М.А.Д. Compani.
  • Галина Солодовникова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Петрушка». Хореография Владимира Варнавы. Дирижер Алексей Репников. Мариинский театр.

Специальный приз экспертного совета

  • Дарье Павленко — за самобытность и художественную выразительность в современной хореографии.

Театры кукол

Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»

  • «Мой дедушка был вишней» в постановке Ивана Пачина. Большой театр кукол
  • «Птифуры» в постановке Анны Викторовой. Театр «Кукольный формат»
  • «Слон» в постановке Екатерины Ложкиной. Театр Karlsson Haus

Номинация «Лучшая роль в театре кукол»

  • Михаил Ложкин — за роль Tonino в спектакле «Мой дедушка был вишней». Режиссер — Иван Пачин. Большой театр кукол
  • Кирилл Смирнов — за работу в спектакле «Птифуры». Театр «Кукольный формат»
  • Ольга Фирсова — за работу в спектакле «Бичико-музыкант». Детский театр Сени

Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»

  • Анна Викторова — за сценографию и кукол спектакля «Птифуры». Театр «Кукольный формат»
  • Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Золушка». Театр марионеток имени Е.С. Деммени
  • Наталья Бакулева — за сценографию спектакля «Краденое солнце». Театр «Бродячая собачка»

Специальные призы экспертного совета

  • Кире Максимовне Черкасской — «За многолетнее служение искусству театра кукол»
  • Александру Аркадьевичу Калинину — «За действенный вклад в создание и развитие фестиваля «БТК-FEST» и поддержку творческих проектов современного театра кукол»

Негосударственные театры

Номинация «Лучший спектакль»

  • «Комната Герды». Режиссер — Яна Тумина. Театральная лаборатория Яны Туминой и театр «Особняк».
  • «Медея». Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Номинация «Лучшая работа режиссера»

  • Яна Тумина — за постановку спектакля «Деревня канатоходцев». Театральная компания «Открытое пространство».
  • Яна Тумина — за постановку спектакля «Комната Герды». Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк».
  • Влад Фурманов — за постановку спектакля «Медея». Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Номинация «Лучшая работа художника»

  • Николай Слободяник — за сценографию к спектаклю «Воительница». Постановка Антона Яковлева. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
  • Надежда Лопардина — за сценографию к спектаклю «Квартира». Режиссер — Валентин Левицкий. Камерный театр Малыщицкого.
  • Антон Батанов — за сценографию к спектаклю «Нос». Режиссер Виктор Бугаков. Театр «ЦЕХЪ».

Номинация «Лучшая женская роль»

  • Нелли Попова — за роль Медеи в спектакле «Медея». Режиссер — Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
  • Алиса Олейник — за роль Герды в спектакле «Комната Герды». Режиссер Яна Тумина. Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк».
  • Александра Куликова — за роль Домны Платоновны в спектакле «Воительница». Постановка Антона Яковлева. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Номинация «Лучшая мужская роль»

  • Петр Семак — за роль Ясона в спектакле «Медея». Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
  • Леон Словицкий — за роль Мистера Уая в спектакле «Квартира». Режиссер — Валентин Левицкий. Камерный театр Малыщицкого.

Специальные призы экспертного совета

  • Кире Камалидиновой — за создание уникальной художественной среды в спектаклях «Деревня канатоходцев» и «Комната Герды».
  • Анне Тугушевой — за пластическое решение спектакля «Нос» театра «ЦЕХЪ».

Лауреаты 24-го сезона премии «Золотой софит» будут определены тайным голосованием накануне церемонии вручения, которая состоится 29 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.

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