В «Октябре» покажут «Берлин, Александерплац» Фассбиндера© КАРО
С 15 по 19 августа «КАРО.Арт» и с Гёте-Институт в Москве представят в киноцентре «Октябрь» многосерийный фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Берлин, Александерплац» (Berlin Alexanderplatz, 1980).
Показ приурочен к юбилею писателя Альфреда Дёблина и 90-летию его знаменитого романа «Берлин, Александерплац».
Райнер Вернер Фассбиндер считал этот фильм своей важнейшей работой. «То, что невозможно объяснить, нужно хотя бы описать», — говорил режиссер. Фассбиндер впервые прочитал роман Альфреда Дёблина в 15 лет и, позже, с изумлением отметил: «Большая часть меня — ничто иное, как описанное Дёблином», так как цитировал писателя сам того не ведая. Роман «Берлин, Александерплац» считается самым значительным произведением в немецкой литературе о жизни большого города.
Главные герои романа — бывший транспортный рабочий, ныне сутенер Франц Биберкопф, подруга Биберкопфа Ида, которую он убивает в приступе ярости, и его друг Райнхольд — двойственная личность, обладающая для Биберкопфа непреодолимой притягательной силой.
Фассбиндер очень хотел, чтобы телефильм «Берлин, Александерплац» когда-нибудь показали без перерывов. При жизни режиссера это желание не осуществилось, но после его смерти такой просмотр устроили американские кино- и телекритики. Посмотрев без перерывов 930-минутный фильм, многие из них заявили, что это было самым сильным впечатлением в их жизни и что они «проделали путь по ауре религиозной притчи».
Расписание:
- 15 августа — «Берлин, Александерплац», серии 1–2
- 16 августа — «Берлин, Александерплац», серии 3–5
- 17 августа — «Берлин, Александерплац», серии 6–8
- 18 августа — «Берлин, Александерплац», серии 9–11
- 19 августа — «Берлин, Александерплац», серии 12–14
Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.
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