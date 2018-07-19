Фестиваль «Вдохновение» объявил кинопрограмму

Фестиваль «Вдохновение» объявил кинопрограммуКадр из фильма «Осел»© IFFR
Фильм «Осел» театрального режиссера Анатолия Васильева и еще девять картин вошли в программу «Сцена. Экран. Реальность» международного фестиваля искусств «Вдохновение», который 20 июля по 5 августа пройдет на ВДНХ.
«Это актуальные произведения, демонстрирующие разнообразные пересечения театральной практики и кинематографа, — сообщают организаторы фестиваля «Вдохновение». — От документальных фильмов, посвященных ведущим театральным институциям и смелым сценическим экспериментов, до примеров использования специфических методов организации театрального действия, перенесенных на экран».
Раписание:
23 июля
- 20:00 - «Роберто Болле — искусство танца» (2016), реж. Франческа Педрони
Фильм посвящен Роберто Болле — солисту театра Ла Скала, одному из самых известных танцовщиков современности
24 июля
20:00 — «Маламбо, хороший человек», реж. Сантьяго Лоса
Маламбо — национальный аргентинский танец, который исполняют только мужчины
22:00 — «Удивительная мыльная опера» (2017), реж. Рауль Руис, Валерия Сармьенто
Чилийская жизнь сквозь призму мыльной оперы
25 июля
- 20:00 — «Лек(Иван) и собаки», реж. Эндрю Кеттинг
- 22:00 — «Театр войны» (2018), реж. Лола Ариас
Через 35 лет после Фолклендской войны, режиссер и перформер Лола Ариас предлагает участникам боевых действий создать театральную реконструкцию трагических событий
30 июля
- 20:00 — «Последний год в утопии» (2018) , реж. Магдалена Кушель, Катарина Кнуст
Участники телевизионного реалити-шоу встречаются в лесу, где они жили под прицелом камер год назад
- 22:00 — «Партизан» (2018), реж. Лутц Пенет, Адама Ульрих, Матиас Алерт
Эпизоды постановок Франка Кастрофа в берлинском Volksbühne переплетаются с многочисленными интервью с актерами, которые многие годы работали с режиссером
31 июля
- 19:00 — «Король» (2017), реж. Найлс Аталла
История французского юриста Орели-Антуана де Тунана, который в середине XIX века пытался основать новое государство в Араукании — территории между Аргентиной и Чили, населенной индейцами мапуче
1 августа
- 19:00 — «Симуляция», реж. Абед Абест
Дебютная картина иранского режиссера Абеда Абеста рассказывает о молодых людях, которые сталкиваются с репрессивной машиной иранского законодательства
5 августа
- 17:00 — «Dance Day», реж. София Никифорова
Фильм рассказывает историю подготовки «Дня танца», который прошел на фестивале «Вдохновение» в 2016 году под руководством греческого хореографа Никоса Лагоусакоса
- 19:00 — «Осел» (2018), реж. Анатолий Васильев
Документация художественного исследования, сотканного из документальных съемок и многочисленных цитат из произведений Эсхила, Апулея, Пирандело, Хайнера Мюллера и Тонино Гуэрры
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