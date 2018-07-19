 
17:01 19 июля 2018Новости
4770
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Фестиваль «Вдохновение» объявил кинопрограмму

News_detailed_pictureКадр из фильма «Осел»© IFFR

Фильм «Осел» театрального режиссера Анатолия Васильева и еще девять картин вошли в программу «Сцена. Экран. Реальность» международного фестиваля искусств «Вдохновение», который 20 июля по 5 августа пройдет на ВДНХ.

«Это актуальные произведения, демонстрирующие разнообразные пересечения театральной практики и кинематографа, — сообщают организаторы фестиваля «Вдохновение». — От документальных фильмов, посвященных ведущим театральным институциям и смелым сценическим экспериментов, до примеров использования специфических методов организации театрального действия, перенесенных на экран».

Раписание:

23 июля

  • 20:00 - «Роберто Болле — искусство танца» (2016), реж. Франческа Педрони
    Фильм посвящен Роберто Болле — солисту театра Ла Скала, одному из самых известных танцовщиков современности

24 июля

  • 20:00 — «Маламбо, хороший человек», реж. Сантьяго Лоса
    Маламбо — национальный аргентинский танец, который исполняют только мужчины

  • 22:00 — «Удивительная мыльная опера» (2017), реж. Рауль Руис, Валерия Сармьенто
    Чилийская жизнь сквозь призму мыльной оперы

25 июля

  • 20:00 — «Лек(Иван) и собаки», реж. Эндрю Кеттинг
  • 22:00 — «Театр войны» (2018), реж. Лола Ариас
    Через 35 лет после Фолклендской войны, режиссер и перформер Лола Ариас предлагает участникам боевых действий создать театральную реконструкцию трагических событий

30 июля

  • 20:00 — «Последний год в утопии» (2018) , реж. Магдалена Кушель, Катарина Кнуст
    Участники телевизионного реалити-шоу встречаются в лесу, где они жили под прицелом камер год назад
  • 22:00 — «Партизан» (2018), реж. Лутц Пенет, Адама Ульрих, Матиас Алерт
    Эпизоды постановок Франка Кастрофа в берлинском Volksbühne переплетаются с многочисленными интервью с актерами, которые многие годы работали с режиссером

31 июля

  • 19:00 — «Король» (2017), реж. Найлс Аталла
    История французского юриста Орели-Антуана де Тунана, который в середине XIX века пытался основать новое государство в Араукании — территории между Аргентиной и Чили, населенной индейцами мапуче

1 августа

  • 19:00 — «Симуляция», реж. Абед Абест
    Дебютная картина иранского режиссера Абеда Абеста рассказывает о молодых людях, которые сталкиваются с репрессивной машиной иранского законодательства

5 августа

  • 17:00 — «Dance Day», реж. София Никифорова
    Фильм рассказывает историю подготовки «Дня танца», который прошел на фестивале «Вдохновение» в 2016 году под руководством греческого хореографа Никоса Лагоусакоса
  • 19:00 — «Осел» (2018), реж. Анатолий Васильев
    Документация художественного исследования, сотканного из документальных съемок и многочисленных цитат из произведений Эсхила, Апулея, Пирандело, Хайнера Мюллера и Тонино Гуэрры
Комментарии


Сегодня на сайте

ЧМ-2018Colta Specials
ЧМ-2018 

Игорь Мухин зафиксировал летнюю Москву, охваченную чемпионатом мира по футболу

18 июля 201817770