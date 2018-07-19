Фестиваль «Вдохновение» объявил кинопрограмму

Кадр из фильма «Осел» © IFFR

Фильм «Осел» театрального режиссера Анатолия Васильева и еще девять картин вошли в программу «Сцена. Экран. Реальность» международного фестиваля искусств «Вдохновение», который 20 июля по 5 августа пройдет на ВДНХ.

«Это актуальные произведения, демонстрирующие разнообразные пересечения театральной практики и кинематографа, — сообщают организаторы фестиваля «Вдохновение». — От документальных фильмов, посвященных ведущим театральным институциям и смелым сценическим экспериментов, до примеров использования специфических методов организации театрального действия, перенесенных на экран».

Раписание:

23 июля

20:00 - «Роберто Болле — искусство танца» (2016), реж. Франческа Педрони

Фильм посвящен Роберто Болле — солисту театра Ла Скала, одному из самых известных танцовщиков современности

24 июля

20:00 — «Маламбо, хороший человек», реж. Сантьяго Лоса

Маламбо — национальный аргентинский танец, который исполняют только мужчины

22:00 — «Удивительная мыльная опера» (2017), реж. Рауль Руис, Валерия Сармьенто

Чилийская жизнь сквозь призму мыльной оперы

25 июля

20:00 — «Лек(Иван) и собаки», реж. Эндрю Кеттинг

22:00 — «Театр войны» (2018), реж. Лола Ариас

Через 35 лет после Фолклендской войны, режиссер и перформер Лола Ариас предлагает участникам боевых действий создать театральную реконструкцию трагических событий

30 июля

20:00 — «Последний год в утопии» (2018) , реж. Магдалена Кушель, Катарина Кнуст

Участники телевизионного реалити-шоу встречаются в лесу, где они жили под прицелом камер год назад

Участники телевизионного реалити-шоу встречаются в лесу, где они жили под прицелом камер год назад 22:00 — «Партизан» (2018), реж. Лутц Пенет, Адама Ульрих, Матиас Алерт

Эпизоды постановок Франка Кастрофа в берлинском Volksbühne переплетаются с многочисленными интервью с актерами, которые многие годы работали с режиссером

31 июля

19:00 — «Король» (2017), реж. Найлс Аталла

История французского юриста Орели-Антуана де Тунана, который в середине XIX века пытался основать новое государство в Араукании — территории между Аргентиной и Чили, населенной индейцами мапуче

1 августа

19:00 — «Симуляция», реж. Абед Абест

Дебютная картина иранского режиссера Абеда Абеста рассказывает о молодых людях, которые сталкиваются с репрессивной машиной иранского законодательства

5 августа