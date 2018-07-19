Российско-польский уличный спектакль представят в Петербурге

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18 и 19 августа на территории петербургского Музея cтрит-арта Инженерный театр АХЕ совместно с театром Kana (Польша) покажет уличный спектакль «Заполнение пробелов».

Как сообщают организаторы, в таком составе спектакль будет сыгран в Петербурге впервые.

«"Заполнение пробелов", — отмечют они, — это лирические эпизоды вечных взаимоотношений мужчины и женщины от детства до старости, рассказанные актерами и эквилибристами, спетые боцманами и балеринами, оформленные инженерами и картографами. Поддавшись мрачному очарованию своих утрат, они планомерно пытаются заполнить собою пустоту вокруг себя».

Постановка: Инженерный театр АХЕ

Актеры: Максим Исаев, Павел Семченко, Алиса Олейник, Николай Хамов, Барбара Зайферт, Бибианна Химяк, Павел Данилевич, Томаш Кубик, Кшиштоф Любка и Петр Старжиньский

Музыка: Андрей Сизинцев

Звукорежиссер: Денис Антонов

Художник по свету: Вадим Гололобов

Техник по свету: Юрий Галкин

Начало спектаклей 18 августа в 21:00, 19 августа — в 20:00, билеты — здесь.











