Российско-польский уличный спектакль представят в Петербурге© Владимир Телегин
18 и 19 августа на территории петербургского Музея cтрит-арта Инженерный театр АХЕ совместно с театром Kana (Польша) покажет уличный спектакль «Заполнение пробелов».
Как сообщают организаторы, в таком составе спектакль будет сыгран в Петербурге впервые.
«"Заполнение пробелов", — отмечют они, — это лирические эпизоды вечных взаимоотношений мужчины и женщины от детства до старости, рассказанные актерами и эквилибристами, спетые боцманами и балеринами, оформленные инженерами и картографами. Поддавшись мрачному очарованию своих утрат, они планомерно пытаются заполнить собою пустоту вокруг себя».
- Постановка: Инженерный театр АХЕ
- Актеры: Максим Исаев, Павел Семченко, Алиса Олейник, Николай Хамов, Барбара Зайферт, Бибианна Химяк, Павел Данилевич, Томаш Кубик, Кшиштоф Любка и Петр Старжиньский
- Музыка: Андрей Сизинцев
- Звукорежиссер: Денис Антонов
- Художник по свету: Вадим Гололобов
- Техник по свету: Юрий Галкин
Начало спектаклей 18 августа в 21:00, 19 августа — в 20:00, билеты — здесь.
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