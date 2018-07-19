Новый фильм Дэмьена Шазелла откроет Венецианский кинофестиваль© Universal Pictures
29 августа на открытии 75-го Венецианского международного кинофестиваля состоится мировая премьера приключенческой драмы американского режиссера Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» (First Man).
Об этом сегодня, 19 июля, сообщил сайт Венецианского кинофестиваля.
Фильм основан на биогафической книге об астронавте Ниле Армстронге — первом человеке, ступившем на Луну. Главную роль исполняет Райан Гослинг, также в фильме снялись Джейсон Кларк и Клэр Фой.
«Это очень личная, оригинальная и убедительная работа, замечательным образом неожиданная в контексте сегодняшнего киноэпоса», — отметил директор фестиваля Альберто Барбера, назвав фильм подтверждением огромного таланта Шазелла, а его самого — одним из важнейших современных режиссеров в американском кино.
В 2016 году Венецианский фестиваль открывала предыдущая картина Шазелла — музыкальная трагикомедия «Ла-Ла Ленд» (La La Land), завоевавшая множество наград, в том числе премию «Оскар» за лучшую режиссуру.
В этом году Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября. Председеталем жюри фестиваля будет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, чей фильм «Форма воды» (The Shape Of Water) в 2017 году получил в Венеции главный приз — «Золотого льва».
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