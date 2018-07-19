В ММОМА открывается выставка «Удобное искусство»

Степан Краснов. Толпа. 2017 © ММОМА

С 20 июля по 25 августа в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет коллективная выставка «Удобное искусство» — совместный проект ММОМА, Школы современного искусства «Свободные мастерские» и Университета прикладных наук города Тампере (Финляндия).

Выставка «Удобное искусство» проходит в рамках программы поддержки молодого искусства MMOMA и является Специальным проектом 6-й Московской международной биеннале молодого искусства.

Как отмечает куратор проекта Мария Михайлова, понятие «доступное искусство» охватывает большое количество аспектов, среди них ценовая политика арт-рынка, построение диалога между современными художниками и зрителями, а также их взаимодействие с выставочным пространством. Авторы проекта рассматривают этот феномен с другой стороны — со стороны художника, и определяют новые формы, методы и способы производства современного искусства в цифровую эпоху.

Коллективная выставка «Удобное искусство» состоит из трех взаимодополняющих сессий, раскрывающих различные виды доступности художественных объектов с помощью интерактивных инсталляций, видео, скульптуры, графики и перформанса.

Первая часть демонстрирует искусство, удобное для транспортировки и экспонирования, вторая и третья — искусство, в основе которого лежит выстраивание удобных каналов коммуникации со зрителем.

Над созданием произведений работали молодые художники, использующие различные виды медиумов и художественных практик: Татьяна Белкина, Елизавета Веселова, Антон Гаенко, Евгения Горская, Наталья Грезина, Степан Краснов, Емина Линдхольм, Юлия Матинниеми, Александра Митику, Екатерина Молчанова и Алексей Рюмин.







