Журнал Bird in Flight проводит международный фотоконкурс

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До 9 сентября интернет-журнал о фотографии и визуальной культуре Bird in Flight принимает заявки на соискание международной премии за новаторский подход в создании фотоистории.

«Наш конкурс — не поиск фотопроектов, отвечающих общепринятым требованиям, но поиск новых способов рассказать историю, — пишут организаторы Bird in Flight Prize на сайте премии. — Мы за свободу и разнообразие в творчестве, поэтому не устанавливаем для участников временные рамки, не ограничиваем их в выборе темы и методах работы с изображениями, допускаем постобработку и использование не своих изображений (если авторские права это позволяют)».

Как сообщает Bird in Flight, каждый участник может прислать на конкурс неограниченное количество серий — от 5 до 12 фотографий каждая.

Жюри, в которое входят фотографы, кураторы и издатели из Украины, Канады, Латвии, Нидерландов и ЮАР, сформирует шорт-лист из лучших работ, присланных на конкурс. Эти работы затем будут опубликованы на сайте премии, напечатаны в каталоге Photo Kyiv и показаны на выставке в рамках ярмарки Photo Kyiv, которая пройдет в Chicago Central House в Киеве с 1 по 4 ноября.

Главный приз победителю конкурса — 2000 евро, на работы еще девяти участников члены жюри напишут рецензии. Победитель в специальной номинации Panasonic Readers' Choice Award, в которой будут участвовать 30 фотосерий, отобранных редколлегией журнала Bird in Flight, определится по итогам открытого голосования на сайте конкурса и получит фотокамеру Panasonic Lumix G9.

Конкурс проводится в партнерстве с Photo Kyiv, специальная номинация Panasonic Readers' Choice Award организована в партнерстве с компанией Panasonic







