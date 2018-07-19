Запускается заочный курс по международному культурному менеджменту

© Leuphana Videos / YouTube

До 31 июля принимаются заявки на участие в новой магистерской онлайн-программе по международному культурному менеджменту, разработанной Университетом Лейфана в Люнебурге и Гёте-Институтом. Программа рассчитана на деятелей культуры со всего мира.

Необходимым условием для подачи заявок являются первое высшее образование с присвоением профессиональной квалификации и хорошее знание английского языка. Подробная информация о курсе и подаче онлайн-заявок приводится на сайтах Университета Лейфана в Люнебурге и Гёте-Института.

Курс открывается в октябре 2018 года. В основе учебной программы междисциплинарные темы международного культурного менеджмента. Их содержание соединяет в себе последние достижения культурологии и экономики.

Также студенты будут изучать деятельность культурных учреждений, профили активных игроков культурного рынка и всех других вовлеченных в него участников. Особое внимание уделяется перспективам и рискам культурных организаций, связанным с современными процессами изменений.

Ценность осваиваемой квалификации в том, что она приближена к практике: студенты учатся не только искать конкретные решения проблем через исследование реальных кейсов и проектную работу, но и адаптироваться к различным исходным условиям, в которых существует прикладной культурный менеджмент в международном контексте.

Форма обучения заочная, онлайн-курс может быть пройден как за три, так и за четыре семестра. В рамках курса есть много возможностей для выбора модулей и их комбинирования, помогающих приспособить программу к образовательным задачам каждого студента. Оба варианта включают элементы электронного обучения (E-Learning) и два мероприятия в Люнебурге, на которых необходимо присутствовать лично.

Программа «Магистр искусств» (Master of Arts) по специальности «Менеджмент культуры и искусств» — совместный проект Профессиональной школы Университета Лейфана в Люнебурге и Гёте-Института







