Sonic Death и «Пасош» выступят на Faces&Laces© Артем Бабич / Sonic Death / «ВКонтакте»
Ветераны отечественной гаражной сцены Sonic Death и одна из важнейших групп новой русской гитарной волны «Пасош» станут участниками музыкальной программы выставки Faces&Laces, которая пройдет 12 и 13 августа 18 и 19 августа в Парке Горького в Москве.
Как сообщают организаторы выставки, главная сцена Faces&Laces, как и в прошлом году, разместится на Фонтанной площади Парка Горького.
В течение двух дней на ней выступят, помимо групп Sonic Death и «Пасош», рэп-артист Mnogoznaal, нойз-рок группа Jars, прогрессивная рэп-коалиция Dopeclvb из Уфы и Петербурга, панк-рок группа «Метель», представитель «новой школы» Big Baby Tape со своим объединением Benzo Gang и и петербургское хаус-трио «Лауд».
Полный состав лайнап главной сцены Faces&Laces, включая иностранных хедлайнеров, будет анонсирован дополнительно.
Выставка Faces&Laces посвящена актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России.
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