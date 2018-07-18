Людям, страдающим от болезни Альцгеймера, помогают доноры памяти

© Lobster

Фонд Alzrus, российское представительство Alzheimer’s Disease International (ADI), в партнерстве с сервисом лицензирования фото- и видеоконтента Lobster запускают благотворительную кампанию под названием #memorydonation, в рамках которой каждый желающий может помочь людям, теряющим память.

Ежедневно в соцсетях публикуются миллионы фотографий и видео — это самый простой способ сохранить память о важных для нас событиях. В то же время миллионы людей каждый день безвозвратно теряют свои воспоминания из-за деменции — по данным ADI, ведущей международной волонтерской организации в области ухода и поддержки людей с болезнью Альцгеймера, каждые три секунды в мире диагностируется новый случай этого заболевания.

Чтобы рассказать всем о болезни Альцгеймера и собрать средства для помощи больным и их родственникам, по всему миру Alzrus и Lobster разработали простую механику, которая позволит каждому пожертвовать свои воспоминания нуждающимся людям.

Чтобы присоединиться к проекту и стать донором памяти, нужно поставить в Instagram, Facebook или «Вконтакте» хэштег #memorydonation под своими фото или видео, которые вы хотите пожертвовать, и дать разрешение на их использование на фотостоке Lobster. С этого момента эти фотографии станут доступными для покупки всем, кто активно пользуется фотостоками, а вырученные деньги будут направляться попадут в фонд Alzrus.

Публично поддержать движение можно, поставив в Facebook рамку на аватарку.

Креативный партнер проекта — агентство Leo Burnett Moscow



