Открыт прием заявок на гранты «Гаража»

© Алексей Народицкий / Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» объявил о начале приема заявок на соискание стипендий в рамках грантовых программ 2018/2019 года.

Программа грантов Музея современного искусства «Гараж» была учреждена в 2012 году с целью комплексной поддержки молодых российских художников и в настоящий момент является единственной в России инициативой подобного рода.

В 2018/2019 году стипендиальная программа «Гаража» включает в себя гранты для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, и специальный грант международного проекта Signet Land Art на создание ленд-арт объекта для Парка Горького для художников старше 18 лет.

Заявки принимаются до 16 сентября. Победителей выберет жюри из экспертов в области современного искусства.

Подробнее об условиях участия в грантовых программах музея «Гараж» пожно узнать на его сайте.















