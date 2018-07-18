Музей AZ запускает кинолекторий© Музей AZ
25 июля в Музее AZ в Москве откроется проект «Кинолекторий. Выбор Андрея Плахова. "Советский ренессанс" и итальянский пост-неореализм. Параллели».
Об этом сообщает пресс-служба Музея AZ.
В Музее AZ сконцентрировано художественное наследие «Советского ренессанса» — Зверева, Краснопевцева, Плавинского и других художников-нонконформистов.
«Идея музейного кинолектория — напомнить посетителям Музея AZ о великой эпохе итальянского кино, которую можно назвать "пост-неореализмом", или "вторым итальянским ренессансом". Появившиеся в эту эпоху фильмы вошли не только в историю кино, но и стали вершинами мировой культуры ХХ века», — отмечают в пресс-службе.
Куратор проекта — кинокритик и киновед Андрей Плахов, фильмы также представят историки кино, кинокритики Лев Карахан и Андрей Шемякин.
Расписание:
- 25 июля — Андрей Плахов: «Сладкая жизнь» Федерико Феллини
- 1 августа — Андрей Плахов: «Конформист» Бернардо Бертолуччи
- 8 августа — Лев Карахан: «Брат Солнце, сестра Луна» Франко Дзеффирелли
- 14 августа — Андрей Плахов: «Смерть в Венеции» Лукино Висконти
- 21 августа — Андрей Плахов: «Затмение» Микеланджело Антониони
- 23 августа — Андрей Плахов: «Хаос» Паоло и Витторио Тавиани
- 4 сентября — Андрей Шемякин: «Джульетта и духи» Федерико Феллини
- 11 сентября — Андрей Плахов: «Рокко и его братья» Лукино Висконти
- 18 сентября — Андрей Шемякин: «Теорема» Пьера Паоло Пазолини
- 25 сентября — Лев Карахан: «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони
- 2 октября — Андрей Плахов: «Леопард» Лукино Висконти
- 9 октября — Андрей Плахов: «Казанова» Федерико Феллини
- 16 октября — Лев Карахан: «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли
- 23 октября — Андрей Плахов: «Отец-хозяин» Паоло и Витторио Тавиани
- 30 октября — Андрей Плахов: «Чувство» Лукино Висконти
- 6 ноября — Андрей Плахов: «Людвиг» Лукино Висконти
Кинолекторий проводится при поддержке Итальянского Института культуры в Москве
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