В Москве появился сквер Мандельштама

На карту Москвы официально нанесен сквер, названный именем Осипа Мандельштама.

Об этом сообщает Мандельштамовское общество. Сквер Мандельштама расположен в Басманном районе у дома 3, строение 8 по улице Забелина, рядом с площадкой памятника Мандельштаму напротив дома 10 по Старосадскому переулку, в котором поэт останавливался у брата Александра.

Сквер назван именем Мандельштама по инициативе Мандельштамовского общества и Совета по правам человека при президенте РФ. В мае название одобрила Городская межведомственная комиссия по наименованию под председательством заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

«Попасть в этот сквер можно только со стороны здания Палестинского общества, к которому он прилегает, — пояснили в Мандельштамовском обществе. — И этот единственный проход на сегодняшний день закрыт. Следующим шагом должно бы стать открытие сквера для публики и с установка информационного стенда о жизни и творчестве поэта».

Сквер Осипа Мандельштама стал первым в России топонимом, связанным с именем поэта. Ранее улицы Мандельштама появились в Варшаве и Тбилиси. В настоящее время активисты и инициативные группы предпринимают различные шаги для того, чтобы в честь Мандельштама были названы улицы в Хабаровске и Воронеже, а в Екатеринбурге и Перми были установлены мемориальные доски. В Москве инициирован процесс установки мемориальной доски на доме, где жила Н.Я. Мандельштам.







