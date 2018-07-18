«Календарь» Игоря Поплаухина впервые покажут в Москве

Кадр из фильма «Календарь» © КАРО

25 июля в проекта «КАРО.Арт» в московском киноцентре «Октябрь» будет представлена зрительская премьера короткометражного фильма «Календарь» выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина.

Начало в 20:00, показ пройдет на русском языке с английскими субтитрами.

«Календарь» был снят на студии «Порядок слов» в Петербурге осенью 2017 года. В мае он выиграл второй приз программы «Cinéfondation» на 71-м Международном Каннском кинофестивале, в июне стал победителем конкурсной программы «Кинотавр. Короткий метр» открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», где также получил премию журнала «Искусство кино» как лучший дебют фестиваля.

В центре сюжета фильма — женщина, отправляющаяся в путешествие втайне от своих родных. Главные роли в картине исполнили Ирина Саликова, Гала Самойлова и Кирилл Кукушкин.

После показа состоится дискуссия с создателями фильма. В обсуждении примут участие режиссер Игорь Поплаухин, продюсер Константин Шавловский, оператор Евгений Родин и актер Кирилл Кукушкин.

«В "Календаре" ты все время проваливаешься в лакуны своих ожиданий и представлений, — говорит Константин Шавловский. — Это вообще фильм, который по большей части происходит в голове у зрителя: ты вынужден домысливать предлагаемые ситуации. Вроде бы вполне современный прием, которым при этом чертовски сложно овладеть, не впадая в патетическую многозначительность. Игорь, как мне кажется, доказал, что им владеет — у него и в сценарии, и в фильме очень точный баланс между тем, что рассказано и не рассказано. И, конечно, у него потрясающий соавтор — оператор-постановщик Евгений Родин — его взгляд, его зрение очень попадает, по-моему, в драматургию и смысловой ряд фильма. Видно, что Поплаухин и Родин — это именно творческий союз».



