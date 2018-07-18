Группа Metric впервые выступит в России

25 октября в клубе Red в Москве состоится первый российский концерт канадской инди-рок группы Metric.

Как сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm, в клубе Red «вместе с главными хитами музыканты исполнят совершенно новый материал».

Группа Metric образовалась в 1998 году в Бруклине как дуэт сонграйтера и продюсера Джеймса Шоу и певицы Эмили Хайнс, позднее к ним присоединились другие музыканты.

Metric выпустили шесть студийных альбомов, два из которых достигли «платинового» статуса, группа выигывала премии Juno Awards и Polaris Music Prize, сотрудничала с Лу Ридом, Майком Шинодой и другими звездами, а композиция «Eclipse (All Yours)» открывает саундтрек блокбастера «Сумерки. Сага. Затмение».

В начале 2018 года вышел документальный фильм «Dreams so Real» — концерт Metric, снятый с 24 камер. На конец сентября назначен релиз седьмого студийного альбома, для записи которого Metric пригласили продюсера Джастина Мелдала-Джонсена, известного по работе с Beck, Nine Inch Nails, M83 и Paramore — его влияние можно услышать на вышедшем в июле сингле «Dark Saturday».

«Metric не только уверенно отрабатывают многотысячные фестивальные площадки типа Coachella, выступают на разогреве The Rolling Stones и Imagine Dragons, но и безупречно исполняют камерные акустические программы», — отмечают организаторы московского концерта.







