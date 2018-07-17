Лаборатория «коOPERAция» открывает сезон

23 июля начинается второй сезон работы лаборатории «коOPERAция». В этом году проект объединит не только молодых композиторов и драматургов, но и режиссеров.

Лаборатория «коOPERAция» была придумана московским режиссером Екатериной Василёвой и в 2018 году реализуется при поддержке Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) и международного фестиваля «Архстояние». Цель проекта — вовлечение молодых авторов в сферу музыкального театра, создание и продюсирование новых оперных сочинений, исследование границ оперного жанра и законов современного музыкального театра через анализ актуальных проблем живого театрального процесса.

Образовательная программа лаборатории пройдет с 23 по 29 июля. Она откроется дискуссией «Новая музыка — новые форматы» в фойе «Электротеатра Станиславский».

С 27 по 29 июля занятия будут проходить на фестивале «Архстояние» в Никола-Ленивце, 28 июля там состоится открытая презентация участников и идей лаборатории.

В этом году в лаборатории примут участие молодые авторы из России, Украины, Польши и Германии — 6 композиторов (Дмитрий Бученков, Александра Каца, Адриан Мокану, Николай Попов, Артем Пысь, Оле Хюбнер), 6 драматургов (Евгения Беркович, Екатерина Бондаренко, Дана Жаде, Андрей Иванов, Кира Малинина, Татьяна Рахманова) и 6 режиссеров (Юрий Квятковский, Сергей Морозов, Алексей Смирнов, Павел Сорокин, Капитолина Цветкова-Плотникова, Ася Чащинская).

Работа лаборатории состоит из четырех этапов: «концепт» (лекции и семинары, формирование творческих групп), «конструкция» (формирование замысла, либретто и музыкальные эскизы), «композиция» (работа по созданию партитуры будущей оперы) и «опера» (репетиции и итоговый показ сочинений на театральной сцене).

В расписании первого этапа лекции и мастер-классы ведущих специалистов разных направлений в области оперного искусства: Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, Натальи Пшеничниковой, Александра Журбина, Владислава Тарнопольского, Аи Макаровой, Евгения Казачкова, Федора Елютина, Дениса Каргаева и Александра Арефьева. Андрей Устинов проведет с участниками диалог о современном театре «Поверх барьеров». Своим опытом поделятся представители зарубежного оперного театра: художественный руководитель Центра современной оперы в Нью-Йорке Джим Шеффер (США), композитор Шарлотта Зейтер (Германия) и драматург Берлинской государственной оперы и фестивалей современного музыкального театра Infektion!, Пасхального фестиваля в Баден-Бадене и Мюнхенской биеннале Роман Ригер (Германия).

Задача участников на первом этапе — объединиться в творческие группы. На протяжении последующих трех месяцев каждая из групп будет работать над сочинением одноактной оперы для трех солистов и камерного ансамбля.

Представление завершенных партитур в формате work-in-progress пройдет 8 и 9 декабря на Малой сцене МАМТ. А через год на «Архстоянии-2019» оперы будут представлены в формате полноценных постановок. Акцент в них будет сделан на развитии принципов театрального направления site specific и поиску новых форматов оперного сочинения и оперного спектакля.



