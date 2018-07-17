Юрия Дмитриева снова направили на психиатрическую экспертизу© Дело Дмитриева / Facebook
Руководителя карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева этапировали в СИЗО-1 в Петербурге для проведения новой психиатрической экспертизы.
Об этом сообщила его дочь Екатерина Клодт.
По словам Виктора Ануфриева, адвоката Юрия Дмитриева, о его этапировании он узнал 16 июля на заседании Верховного суда Карелии, где защита историка оспаривала его арест и содержание под стражей, передает «7х7».
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В конце 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.
В декабре 2017 года повторная экспертиза, проведенная в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, установила, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.
27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве, не выявившее каких-либо отклонений.
27 января Дмитриев вышел из СИЗО, в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал его по главным статьям обвинения — о развратных действиях и об изготовлении детской порнографии.
14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами».
28 июня Дмитриев был арестован, ему предъявили обвинение по новому делу — по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».)
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