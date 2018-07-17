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Погиб Тагир Вагапов

News_detailed_picture© Weird Radio / Facebook

В Москве в возрасте 31 года погиб журналист и диджей, основатель Weird Radio Тагир Вагапов.

Об этом сообщил владелец музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.

Тагир Вагапов родился в 1986 году в Уфе, работал консультантом магазина «Трансильвания», сотрудничал в «Афише», РБК, The Village, OpenSpace.ru и других изданиях.

Выступал как диджей под псевдонимом Ssadina, в 2008 году основал музыкальный подкаст Weird Radio.





















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