Погиб Тагир Вагапов© Weird Radio / Facebook
В Москве в возрасте 31 года погиб журналист и диджей, основатель Weird Radio Тагир Вагапов.
Об этом сообщил владелец музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.
Тагир Вагапов родился в 1986 году в Уфе, работал консультантом магазина «Трансильвания», сотрудничал в «Афише», РБК, The Village, OpenSpace.ru и других изданиях.
Выступал как диджей под псевдонимом Ssadina, в 2008 году основал музыкальный подкаст Weird Radio.
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