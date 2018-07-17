Идет сбор средств на съемки сериала Владимира Мирзоева «Этюды о свободе»© Planeta.ru
В интернете продолжается краудфандинговая кампания в поддержку проекта телеканала «Дождь» и режиссера Владимира Мирзоева – сериала «Этюды о свободе».
«"Этюды о свободе" — это своего рода антиутопия про недалекое будущее нашей страны, снятая на волнах успеха зарубежных "Черного зеркала" или "Рассказа служанки". В эпизодах мы моделируем ситуации, исходя из самых мрачных прогнозов развития настроений внутри нашей страны. Нарушение интимного пространства, тайны личной жизни, посягательство на свободу творчества, самовыражения и просто права на жизнь — вот лишь некоторые симптомы этой болезни», — сообщают о проекте его авторы на сайте Planeta.ru, где проводится кампания.
В трех 25-минутных сериях первого сезона «Этюдов о свободе» снялись Максим Суханов, Максим Виторган, Ирина Вилкова, Юлия Салмина, Кирилл Козаков и другие известные российские актеры.
«Мы хотим снять второй сезон в таком же формате — трилогии, — пишут создатели сериала. — И начинаем сбор денег на первую серию. Соберем больше сразу — отлично, все деньги пойдут на производство последующих серий».
Цель кампании 1,1 млн рублей, до ее конца осталось 11 дней.
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