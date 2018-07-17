 
18:02 16 июля 2018Новости
8660
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Идет сбор средств на съемки сериала Владимира Мирзоева «Этюды о свободе»

News_detailed_picture© Planeta.ru

В интернете продолжается краудфандинговая кампания в поддержку проекта телеканала «Дождь» и режиссера Владимира Мирзоева – сериала «Этюды о свободе».

«"Этюды о свободе" — это своего рода антиутопия про недалекое будущее нашей страны, снятая на волнах успеха зарубежных "Черного зеркала" или "Рассказа служанки". В эпизодах мы моделируем ситуации, исходя из самых мрачных прогнозов развития настроений внутри нашей страны. Нарушение интимного пространства, тайны личной жизни, посягательство на свободу творчества, самовыражения и просто права на жизнь — вот лишь некоторые симптомы этой болезни», — сообщают о проекте его авторы на сайте Planeta.ru, где проводится кампания.

В трех 25-минутных сериях первого сезона «Этюдов о свободе» снялись Максим Суханов, Максим Виторган, Ирина Вилкова, Юлия Салмина, Кирилл Козаков и другие известные российские актеры.

«Мы хотим снять второй сезон в таком же формате — трилогии, — пишут создатели сериала. — И начинаем сбор денег на первую серию. Соберем больше сразу — отлично, все деньги пойдут на производство последующих серий».

Цель кампании 1,1 млн рублей, до ее конца осталось 11 дней.





Комментарии


Сегодня на сайте

Виды на летоТеатр
Виды на лето 

Rimini Protokoll, Générik Vapeur и другие: что смотреть на фестивале «Вдохновение»

13 июля 201854270
Герой модернаОбщество
Герой модерна 

В Издательстве Ивана Лимбаха выходит сборник статей Бориса Дубина «О людях и книгах». Мы публикуем предисловие к нему Кирилла Кобрина

11 июля 201846820