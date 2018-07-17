В Москве отменили показы «Донбасса» Лозницы© Денис Синяков / Музей современного искусства «Гараж»
В летнем кинотеатре Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» не состоялись показы фильма Сергея Лозницы «Донбасс», назначенные на 14 и 15 июля.
Как сообщает «Радио Свобода», музей «Гараж» объяснил отмену техническими причинами и пообещал объявить новые даты показов.
По информации телеканала РЕН ТВ, ранее Министерство культуры РФ вынесло руководству музея предупреждение в связи с тем, что у картины Лозницы не было прокатного удостоверения.
Премьера фильма «Донбасс» (Германия-Украина-Франция-Нидерланды-Румыния, 2018) состоялась 9 мая 2018 года на Каннском фестивале, где он выиграл приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд».
О том, что «Добасс» покажут в кинотеатре Garage Screen, было объявлено в конце июня. «Радикальная фантасмагория Сергея Лозницы о войне в эпоху постправды — войне гибридной, в которой боевые действия перемешаны с медийными имитациями, настоящие страдания — с площадным театром, а реальность — с подделкой», — говорилось в описании фильма на сайте музея «Гараж».
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